Fluminense domina o Brasil de Farroupilha e avança na Copa do Brasil Feminina

Pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina, o Fluminense derrotou o Brasil de Farroupilha por 3 a 0. As autoras dos gols foram Keké, Raquel e Gislaine. O Tricolor aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

Com isso, a nova comissão técnica tricolor estreia com vitória em seu primeiro jogo oficial. Saulo Silva foi contratado para substituir Hoffmann Tulio, que estava no comando do time desde 2022. O novo treinador tem PC Rodrigues, ex-técnico do sub-20, como seu auxiliar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a definição das oitavas de final para terça-feira (12). O sorteio do feminino será às 10h, seguido pelo sorteio do masculino. Os demais times classificados foram Realidade Jovem, Atlético-MG, Ferroviária, Bahia, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Sâo Paulo, Vitória e América-MG.

Como foi a vitória do Fluminense sobre o Brasil de Farroupilha

Primeiro tempo

O Fluminense encontrou um adversário bem postado do outro lado, com um meio de campo combativo e atento às transições rápidas. Por isso, o Tricolor teve dificuldade de avançar, mas teve calma para trabalhar a bola na intermediária entre suas defensoras para encontrar os espaços.

Apesar da organização do Brasil de Farroupilha, o Flu abriu o placar aos sete minutos, com Keké. Sorriso cruzou na altura da segunda trave e, bem posicionada, Raquel escorou para o meio da área para a camisa 20 empurrar para o fundo da redes.

Aos 38, o Tricolor ampliou sua vantagem com Raquel. Trabalhando a bola pelo lado direito, Lelê recebeu na profundidade e cruzou na medida para que sua companheira fizesse o segundo gol do jogo. Nos acréscimos, em falta cobrada por Xerife, na área, Gislaine se antecipou da marcação e fez o terceiro do Flu no jogo, para encaminhar a classificação ainda no primeiro tempo.

Raquel comemora seu gol com o time do Fluminense pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Marina Garcia/FFC)

Segundo tempo

Saulo Silva manteve o time que começou a partida no retorno do intervalo e a tônica do jogo permaneceu a mesma. O Fluminense teve mais a bola e dominou as ações ofensivas da partida, mas cometeu alguns erros técnicos que dificultaram a construção.

Na melhor chegada do Brasil de Farroupilha, Gabizinha aproveitou a sobre do corte errado da defesa tricolor e tentou finalizar de primeira a bola alta, mas furou e Cláudia fez a defesa tranquila. Poucos minutos depois, a mesma camisa 11 gaúcha finalizou da entrada da área para exigir da arqueira tricolor.

Os lances fizeram com que o time visitante crescesse no jogo, com as principais oportunidades passando pelos pés de Gabizinha. Aos 26, Rayssa, pela esquerda, costurou a defesa e bateu cruzado buscando a companheira na segunda trave que, por pouco, não completou para diminuir o placar.

Apesar do momento de pressão do Brasil, o Flu se recolocou no jogo com as substituições promovidas por Saulo Silva. Verônica, que entrou na segunda etapa, criou pela esquerda e cruzou rasteiro, mas antes da bola chegar em Palomar, que também saiu do banco, a zaga cortou. No lance seguinte, Gislaine pegou a sobra na área e chutou cruzado para Cotrim quase ampliar.

