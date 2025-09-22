A centroavante Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, foi eleita 21ª melhor jogadora do mundo pela Bola de Ouro, segundo lista divulgada nesta sexta-feira (22). Ela foi a única atleta que atua fora da Europa e dos Estados Unidos indicada à premiação.

A temporada de Amanda Gutierres no Palmeiras

Amanda Gutierres teve mais uma temporada de destaque em 2025. Em 32 partidas, sendo titular em 27 delas, marcou 24 gols e distribuiu 4 assistências, participando de um gol a cada 89 minutos. Com 3,1 finalizações por jogo, sendo 1,5 delas no gol. Os números são da plataforma Sofascore.

Nesta temporada, o Palmeiras chegou às semifinais do Brasileirão Feminino e segue na disputa do Paulistão e da Copa do Brasil. No último sábado (20), contra o Fortaleza, o Verdão fez campanha de apoio à jogadora.

Melhores jogadoras do mundo no Bola de Ouro

Na corrida pelo Top 10 do Bola de Ouro Feminino, nomes de peso seguem firmes na disputa. A lista reúne a consistência defensiva de Lucy Bronze (Chelsea) e a qualidade técnica das meio-campistas do Barcelona Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Alexia Putellas, além da ascensão de Mariona Caldentey no Arsenal.

Também aparecem a segurança da goleira Hannah Hampton (Chelsea), a velocidade de Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), o faro de gol de Ewa Pajor (Barcelona), a presença ofensiva de Alessia Russo (Arsenal) e o protagonismo da capitã Leah Williamson (Arsenal), todas com desempenho que as credencia a figurar entre as melhores do mundo.

Veja lista até o momento:

Foram divulgados 20 nomes, entre 11 e 30, com exceção das dez melhores atletas do mundo. O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h.