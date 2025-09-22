menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Atacante do Palmeiras é eleita a 21ª melhor jogadora do mundo na Bola de Ouro

Amanda Gutierres foi indicada pela primeira vez

Maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraMaior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
14:25
Atualizado há 53 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A centroavante Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, foi eleita 21ª melhor jogadora do mundo pela Bola de Ouro, segundo lista divulgada nesta sexta-feira (22). Ela foi a única atleta que atua fora da Europa e dos Estados Unidos indicada à premiação.

A temporada de Amanda Gutierres no Palmeiras

Amanda Gutierres teve mais uma temporada de destaque em 2025. Em 32 partidas, sendo titular em 27 delas, marcou 24 gols e distribuiu 4 assistências, participando de um gol a cada 89 minutos. Com 3,1 finalizações por jogo, sendo 1,5 delas no gol. Os números são da plataforma Sofascore.

Nesta temporada, o Palmeiras chegou às semifinais do Brasileirão Feminino e segue na disputa do Paulistão e da Copa do Brasil. No último sábado (20), contra o Fortaleza, o Verdão fez campanha de apoio à jogadora.

Melhores jogadoras do mundo no Bola de Ouro

Na corrida pelo Top 10 do Bola de Ouro Feminino, nomes de peso seguem firmes na disputa. A lista reúne a consistência defensiva de Lucy Bronze (Chelsea) e a qualidade técnica das meio-campistas do Barcelona Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Alexia Putellas, além da ascensão de Mariona Caldentey no Arsenal.

Também aparecem a segurança da goleira Hannah Hampton (Chelsea), a velocidade de Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), o faro de gol de Ewa Pajor (Barcelona), a presença ofensiva de Alessia Russo (Arsenal) e o protagonismo da capitã Leah Williamson (Arsenal), todas com desempenho que as credencia a figurar entre as melhores do mundo.

➡️ Não deu! Marta fica de fora do Top-10 da Bola de Ouro; veja a posição da brasileira

Veja lista até o momento:

Foram divulgados 20 nomes, entre 11 e 30, com exceção das dez melhores atletas do mundo. O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h.

  1. 11 - Claudia Pina
  2. 12 - Marta (Orlando Pride)
  3. 13 - Caroline Graham Hansen
  4. 14 - Barbra Banda
  5. 15 - Sandy Baltimore
  6. 16 - Cristina Girelli
  7. 17 - Temwa Chawinga
  8. 18 - Melchie Dumornay
  9. 19 - Klara Buhl
  10. 20 - Pernille Harder
  11. 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
  12. 22 - Esther Gonzalez
  13. 23 - Johanna Rytting Kaneryd
  14. 24 - Sofia Cantore
  15. 25 - Emily Fox
  16. 26 - Lindsey Heaps
  17. 27 - Clara Mateo
  18. 28 - Frida Leonhardsen-Maahun
  19. 29 - Steaph Catley
  20. 30 - Caroline Weir

circulo com pontos dentroTudo sobre

