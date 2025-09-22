Atacante do Palmeiras é eleita a 21ª melhor jogadora do mundo na Bola de Ouro
Amanda Gutierres foi indicada pela primeira vez
A centroavante Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, foi eleita 21ª melhor jogadora do mundo pela Bola de Ouro, segundo lista divulgada nesta sexta-feira (22). Ela foi a única atleta que atua fora da Europa e dos Estados Unidos indicada à premiação.
Avanti, Gutigol! 💚— Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) September 22, 2025
Amanda Gutierres ficou na 21ª posição no prêmio Bola de Ouro, sendo a única atleta que não joga nos Estados Unidos ou na Europa entre as 30 melhores do mundo. Gigante! 🟢⚪ pic.twitter.com/wRO22PqeCD
A temporada de Amanda Gutierres no Palmeiras
Amanda Gutierres teve mais uma temporada de destaque em 2025. Em 32 partidas, sendo titular em 27 delas, marcou 24 gols e distribuiu 4 assistências, participando de um gol a cada 89 minutos. Com 3,1 finalizações por jogo, sendo 1,5 delas no gol. Os números são da plataforma Sofascore.
Nesta temporada, o Palmeiras chegou às semifinais do Brasileirão Feminino e segue na disputa do Paulistão e da Copa do Brasil. No último sábado (20), contra o Fortaleza, o Verdão fez campanha de apoio à jogadora.
Melhores jogadoras do mundo no Bola de Ouro
Na corrida pelo Top 10 do Bola de Ouro Feminino, nomes de peso seguem firmes na disputa. A lista reúne a consistência defensiva de Lucy Bronze (Chelsea) e a qualidade técnica das meio-campistas do Barcelona Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Alexia Putellas, além da ascensão de Mariona Caldentey no Arsenal.
Também aparecem a segurança da goleira Hannah Hampton (Chelsea), a velocidade de Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal), o faro de gol de Ewa Pajor (Barcelona), a presença ofensiva de Alessia Russo (Arsenal) e o protagonismo da capitã Leah Williamson (Arsenal), todas com desempenho que as credencia a figurar entre as melhores do mundo.
Veja lista até o momento:
Foram divulgados 20 nomes, entre 11 e 30, com exceção das dez melhores atletas do mundo. O resultado final e a premiação acontecem nesta segunda (22), às 16h.
- 11 - Claudia Pina
- 12 - Marta (Orlando Pride)
- 13 - Caroline Graham Hansen
- 14 - Barbra Banda
- 15 - Sandy Baltimore
- 16 - Cristina Girelli
- 17 - Temwa Chawinga
- 18 - Melchie Dumornay
- 19 - Klara Buhl
- 20 - Pernille Harder
- 21 - Amanda Gutierres (Palmeiras)
- 22 - Esther Gonzalez
- 23 - Johanna Rytting Kaneryd
- 24 - Sofia Cantore
- 25 - Emily Fox
- 26 - Lindsey Heaps
- 27 - Clara Mateo
- 28 - Frida Leonhardsen-Maahun
- 29 - Steaph Catley
- 30 - Caroline Weir
