O fim de semana foi repleto de jogos de destaque no futebol feminino, como as rodadas da reta final da NWSL e as iniciais de WSL e Liga F. Nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul, os times entraram em campo com as brasileiras e estrelas da modalidade.

O Lance! reuniu os principais resultados e notícias do futebol internacional. Confira abaixo os destaques dos jogos de sexta (19), sábado (20) e domingo (21). Confira no vídeo abaixo!

Destaques do fim de semana (19 a 21/09)

Libertadores Feminina está completa com Equador e Colômbia

No Equador, o Independiente Del Valle empatou com a LDU, mas venceu no agregado por 3 a 1. Já na Colômbia, o Deportivo Cali venceu o Independiente Santa Fé por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Com os resultados, as Dragonas e o Santa Fé compõe o Grupo A, ao lado de Corinthians e Always Ready. O Deportivo Cali, por sua vez, fecha o Grupo D, com Libertad, Nacional e Universidad de Chile.

Liga F: Antônia estreia pelo Real Madrid, e Barcelona se isola na liderança

Com quatro vitórias em quatro jogos, o que chama atenção no Barcelona não são só os 100% de aproveitamento, mas o saldo de gols. O time catalão goleou todos os adversários que enfrentou e já marcou 25 gols — sofreu apenas um.

Na primeira rodada, fez 8 a 0 no Alhama; na segunda, 8 a 1 no Athletic Bilbao; na terceira, ganhou do DUX por 4 a 0; e na última rodada, fez 5 no Sevilla. Com isso, Cláudia Pina lidera a artilharia da Liga F com seis gols, seguida por Aitana Bonmati, que tem cinco.

Quem também venceu foi o Real Madrid, ao golear o Deportivo La Coruña por 4 a 0. Além da vitória, a boa notícia foi o retorno da lateral Antônia, que não vinha sendo relacionada para as partidas. A brasileira entrou no segundo tempo e atuou por 30 minutos.

Já o Atlético de Madrid, depois de conquistar a vaga na fase de liga da Champions Feminina, empatou com o Madrid CFF em 1 a 1. Gio e Lauren foram titulares, e Ana Vitória e Luany entraram no segundo tempo.

Antônia em campo pelo Real Madrid pela Liga F (Foto: Reprodução/Real Madrid)

NWSL: KC Current nos playoffs com recorde e Pride perde de novo

O Kansas City Current, de Debinha, Zaneratto e Lorena, conquistou o NWSL Shield e garantiu a vaga nos playoffs com cinco rodadas de antecedência para o fim da fase classificatória. A conquista se confirmou na vitória sobre o Reign, com gol da camisa 9 para abrir o placar. O time tem 53 pontos, 16 a mais que o Washington, que está em segundo.

Em situação diferente, o Orlando Pride ainda não se reencontrou na liga e chegou a nove jogos sem vencer.

Campeonato inglês feminino: Kerolin se destaca em goleada do City

Na Inglaterra, o grande destaque foi a atacante Kerolin, que entrou no segundo tempo e teve boa atuação na goleada por 5 a 1 d o Manchester City sobre o Tottenham, fora de casa. A primeira colocação segue com o Chelsea, que fez o dever de casa e derrotou o Leicester. A equipe venceu os três jogos da temporada, somando 9 pontos.

A partida entre Aston Villa e Liverpool foi adiada devido ao falecimento de Matthew Beard, conhecido como Matt Beard, treinador inglês, aos 47 anos. Ele comandou equipes de futebol feminino como Liverpool, Chelsea, Boston Breakers, Brighton, West Ham e, mais recentemente, Burnley.