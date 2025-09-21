Muitos torcedores mandaram um recado para Filipe Luís após Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Os clubes empataram, neste domingo (21), em 1 a 1 no Maracanã, e parte da torcida rubro-negra ficou na bronca com o técnico.

Filipe Luís escalou um time reserva para Flamengo e Vasco, viu seu time abrir o placar, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Jorge Carrascal abriu o placar para o Rubro-Negro, e Rayan deixou tudo igual para o Cruzmaltino.

Depois da partida, muitos torcedores mandaram recados para Filipe Luís. Eles ficaram na bronca com o técnico por ter entrado com o time reserva para enfrentar o maior rival em um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro.

Filipe Luís em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja recados para Filipe Luís após Flamengo e Vasco

Como foi o jogo

Muitos torcedores ficaram na bronca com Filipe Luís após Flamengo e Vasco no Brasileirão. O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa. A oportunidade como titular foi dada por Filipe Luís, que foi com time reserva para Flamengo x Vasco.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo com mais possse de bola chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Log na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. A bola seguiu próxima da área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final, o empate persistiu após os 90 minutos. Empate em 1 a 1 e recado de torcedores para Filipe Luís após Flamengo e Vasco.