Confiança é a palavra de ordem de Arthur Elias na Seleção Brasileira feminina. Após conquistar 14 títulos pelo Corinthians, o treinador assumiu o comando da amarelinha em 2023, substituindo a sueca Pia Sundhage, com a missão de renovar o ânimo de atletas e torcedores após a eliminação precoce na Copa do Mundo daquele ano.

Hoje, o Brasil é a quarta melhor seleção do mundo no feminino, segundo o último ranking Fifa, e a tendência é de crescimento e amadurecimento do trabalho. O técnico comemora o feito.

— Temos mantido dois processos paralelos: os resultados de curto prazo e o desenvolvimento de um projeto de longo prazo. Desde o início, deixei claro que os resultados recentes não refletiam o verdadeiro talento das jogadoras brasileiras. Desde 2008, tivemos muitos obstáculos que não traduziam a qualidade do nosso futebol. Com organização, uma mudança na mentalidade e um ambiente mais leve e comprometido, conseguimos não só obter resultados mais expressivos, mas também criar uma base sólida para o futuro, especialmente visando a Copa do Mundo de 2027. Estou muito satisfeito com a evolução das atletas, que têm crescido individualmente e como equipe, com uma variedade de jogadoras bastante promissoras — analisou Arthur, durante coletiva, em junho deste ano.

Em 2023, o brasileiro ficou na terceira colocação do Bola de Ouro. Nesta temporada, Arthur Elias concorre com Sonia Bompastor (Chelsea), Justine Madugu (Seleção da Nigéria), Renée Slegers (Arsenal) e Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra) ao prêmio de melhor treinador (a) de futebol feminino. Veja todas as categorias aqui.

Mentalidade vencedora

Motivar, intensificar os treinos, promover uma reformulação no elenco e alcançar resultados expressivos estavam entre as metas do técnico — e o retorno veio rápido. Desde sua chegada, a Seleção foi vice-campeã da Copa Ouro (perdendo para os Estados Unidos), terminou em terceiro lugar na She Believes Cup e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O primeiro título sob seu comando veio na Copa América Feminina, conquistada sem derrotas, em uma final decidida nos pênaltis contra a Colômbia.

Com Arthur, a Seleção ganhou nova cara: agressividade e luta em campo, mesmo diante de grandes adversários. O perfil também mudou, com boa parte das atletas atuando pelo futebol brasileiro e um misto de juventude e experiência, que prioriza atletas mais novas, com estilo de jogo ofensivo.

Números de Arthur Elias à frente da Seleção

Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira Feminina disputou 34 jogos, com 22 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, atingindo um aproveitamento de 69,6%. Foram 75 gols marcados e 35 sofridos, com média de 7,4 finalizações para gol e 10,2 para sofrer tentos, segundo dados do Sofascore.

A equipe também manteve média de 54,8% de posse de bola e, recentemente, garantiu a conquista da Copa América Feminina de 2025, superando a Colômbia na decisão. A próxima Data Fifa está marcada entre os dias 20 e 29 de outubro deste ano.