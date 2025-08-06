São Paulo elimina Vasco e se classifica na Copa do Brasil Feminina
Camilinha, Giovanna Crivelari e Nathane balançaram as redes para o Tricolor Paulista
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 1 nesta quarta-feira (6), em São Januário, e avançou de fase na Copa do Brasil Feminina. Camilinha, Giovanna Crivelari e Nathane marcaram os gols tricolores, e Lora Capanema fez o único gol vascaíno.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, Corinthians vence Cruzeiro e avança na Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino06/08/2025
- Futebol Feminino
Recuperada de lesão, estrela do Cruzeiro encara o Corinthians na Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino06/08/2025
- Futebol Feminino
Nova contratação do Grêmio projeta duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil Feminina: ‘Deixar tudo em campo’
Futebol Feminino06/08/2025
A partida marcou o retorno do Vasco às competições após a eliminação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série A2. Já o Tricolor Paulista aproveitou a Data-Fifa para disputar a The Women's Cup, em Barueri, além de ter enfrentado o Taubaté, pelo Paulistão, em 2 de agosto.
O São Paulo não contou com a zagueira Kaká, campeã da Copa América Feminina com a Seleção Brasileira. Segundo a assessoria da atleta, ela sofreu um entorse no tornozelo ainda no Equador e foi preservada por Thiago Viana.
➡️ Nos pênaltis, Corinthians vence Cruzeiro e avança na Copa do Brasil Feminina
São Paulo faz dois gols no primeiro tempo
As equipes faziam um jogo equilibrado até os 17 minutos, quando o São Paulo abriu o placar. A jogada começou pela direita com Isa, que encontrou Crivelari na área. A atacante apenas desviou para a chegada de Camilinha, que finalizou com precisão e superou a goleira Renata.
O Tricolor ampliou com Crivelari, destaque da partida. Dessa vez, a jogada veio pelo lado esquerdo: Bia Menezes avançou em velocidade e cruzou para a área. Crivelari apareceu bem posicionada e, de novo, só completou para o gol. A equipe ainda teve chances de ampliar com Aline Milena.
Nos acréscimos do jogo, Lora Capanema aproveitou chance na área e chutou forte. A goleira Carlinha ainda tocou, mas não conseguiu evitar o gol. Na sequência, Day Silva puxou o contra-ataque e tabelou com Nathane, que marcou o terceiro gol e sacramentou a classificação das Soberanas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Próximos desafios
O São Paulo terá duelos de ida e volta contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. O primeiro jogo será neste sábado (9), às 15h30, na Fonte Luminosa, em Araquara (SP). O jogo de volta está marcada para o sábado (16), 16h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).
O Vasco não tem mais competições nacionais nesta temporada. O Carioca Feminino está marcado para acontecer entre outubro e dezembro, e tem 14 datas previstas.
- Matéria
- Mais Notícias