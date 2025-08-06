menu hamburguer
Futebol Feminino

São Paulo elimina Vasco e se classifica na Copa do Brasil Feminina

Camilinha, Giovanna Crivelari e Nathane balançaram as redes para o Tricolor Paulista

Camilinha abriu o placar no jogo São Paulo e Vasco, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Staff Images/CBF)
imagem cameraCamilinha abriu o placar no jogo Vasco e São Paulo, pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Staff Images/CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/08/2025
21:40
  • Matéria
O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 1 nesta quarta-feira (6), em São Januário, e avançou de fase na Copa do Brasil Feminina. Camilinha, Giovanna Crivelari e Nathane marcaram os gols tricolores, e Lora Capanema fez o único gol vascaíno.

A partida marcou o retorno do Vasco às competições após a eliminação na primeira fase do Campeonato Brasileiro Série A2. Já o Tricolor Paulista aproveitou a Data-Fifa para disputar a The Women's Cup, em Barueri, além de ter enfrentado o Taubaté, pelo Paulistão, em 2 de agosto.

O São Paulo não contou com a zagueira Kaká, campeã da Copa América Feminina com a Seleção Brasileira. Segundo a assessoria da atleta, ela sofreu um entorse no tornozelo ainda no Equador e foi preservada por Thiago Viana.

São Paulo faz dois gols no primeiro tempo

As equipes faziam um jogo equilibrado até os 17 minutos, quando o São Paulo abriu o placar. A jogada começou pela direita com Isa, que encontrou Crivelari na área. A atacante apenas desviou para a chegada de Camilinha, que finalizou com precisão e superou a goleira Renata.

O Tricolor ampliou com Crivelari, destaque da partida. Dessa vez, a jogada veio pelo lado esquerdo: Bia Menezes avançou em velocidade e cruzou para a área. Crivelari apareceu bem posicionada e, de novo, só completou para o gol. A equipe ainda teve chances de ampliar com Aline Milena.

Nos acréscimos do jogo, Lora Capanema aproveitou chance na área e chutou forte. A goleira Carlinha ainda tocou, mas não conseguiu evitar o gol. Na sequência, Day Silva puxou o contra-ataque e tabelou com Nathane, que marcou o terceiro gol e sacramentou a classificação das Soberanas.

Próximos desafios

O São Paulo terá duelos de ida e volta contra a Ferroviária, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. O primeiro jogo será neste sábado (9), às 15h30, na Fonte Luminosa, em Araquara (SP). O jogo de volta está marcada para o sábado (16), 16h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

O Vasco não tem mais competições nacionais nesta temporada. O Carioca Feminino está marcado para acontecer entre outubro e dezembro, e tem 14 datas previstas. 

