Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 4 a 2 nas penalidades e avançou de fase na Copa do Brasil Feminina. O jogo foi realizado no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), na tarde desta quarta-feira (6).

O Timão aguarda o adversário da próxima fase, que será definido por sorteio. No próximo sábado (10), às 18h, enfrenta o Bahia, fora de casa, no jogo de ida pelas quartas de final do Brasileirão Feminino.

Cruzeiro e Corinthians fazem duelo equilibrado

O jogo começou quente em Nova Lima, com o Cruzeiro tentando impor o ritmo. Gaby Soares arriscou o primeiro chute, mas mandou pra fora. O Corinthians respondeu com Jhonson, que tentou de longe sem assustar. Aos 25 minutos, Tamires teve grande chance cara a cara com Camila, mas parou na goleira cruzeirense.

O gol do Timão saiu aos 28, em uma falha da saída de bola da Raposa. Paloma errou, Vic Albuquerque recuperou e, com liberdade, acertou um belo chute de fora da área. Camila se esticou, mas não conseguiu evitar o golaço.

O Corinthians quase ampliou com Jhonson. Aos 38, ela driblou a goleira adiantada e finalizou, mas Vitória Calhau apareceu bem para tirar quando a bola ia em direção ao gol. Pouco depois, a jovem centroavante fez fila na defesa, mas finalizou sem força e facilitou a defesa.

O Cruzeiro ainda teve uma boa chance com Isabela, que chutou forte aos 44, mas a defesa alvinegra afastou. A resposta veio nos acréscimos: aos 48, Byanca Brasil cruzou na área e Isabela desviou para empatar o jogo antes do intervalo. Na comemoração, a atleta cobrou o ex-clube, que deve premiações às atletas.

Corinthians e Cruzeiro fizeram jogo equilibrado na Copa do Brasil Feminina. (Foto: CBF/Divulgação)

Na volta do segundo tempo, o Cruzeiro manteve o embalo e começou melhor, com mais intensidade e presença ofensiva, pressionando o Corinthians em busca da virada. Aos poucos, o Timão voltou para a partida e teve oportunidades, mas a goleira Camila foi bem.

Penalidades

Nos pênaltis, o Corinthians teve 100% de aproveitamento e garantiu a classificação. Vic Albuquerque, Andressa Alves, Thaís Ferreira e Mariza converteram suas cobranças com segurança. Pelo lado do Cruzeiro, Byanca Brasil abriu as cobranças e desperdiçou. Vitória Calhau e Pri Back acertaram, e Gisseli isolou, definindo a eliminação da Raposa.