Endrick, Estêvão e Vitor Reis: joias do Palmeiras vivem ‘dia de cão’ na Europa

As jovens promessas do Palmeiras, Endrick, Estêvão e Vitor Reis, que brilharam no futebol brasileiro e despertaram a atenção de gigantes europeus, enfrentaram um dia para esquecer em suas respectivas jornadas na Europa. Em partidas disputadas na Premier League e La Liga, neste sábado (20), os três jogadores passaram viveram na pele os desafios de se adaptar ao competitivo futebol europeu.

Vitor Reis é expulso em goleada

Na derrota do Girona por 4 a 0 para o Levante, Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras, foi expulso por uma entrada temerária no adversário. O jovem atinge a altura do quadril do jogador adversário e recebe o cartão vermelho direto.

Vitor Reis, cria do Palmeiras, é expulso em Girona 0 x 4 Levante (Foto: Reprodução)

Endrick amarga o banco no Real Madrid

Enquanto isso, Endrick, outro ex-Palmeiras e joia do Real Madrid, segue enfrentando dificuldades para conquistar espaço no estrelado elenco merengue. No jogo deste sábado, o atacante de 19 anos permaneceu no banco de reservas, sem entrar em campo.

Apesar do talento inquestionável, o ex-palmeirense soma apenas 122 minutos em campo na temporada, com dois gols marcados, mas ainda longe de se firmar como titular.

Estêvão é substituído precocemente no Chelsea

Escalado como titular na partida contra o Manchester United, válida pela Premier League, o jovem de 18 anos foi substituído com apenas cinco minutos de jogo.

A substituição ocorreu devido a uma mudança tática após o Chelsea ficar em desvantagem no número de jogadores em campo. O goleiro do Chelsea, Robert Sánchez, foi expulso aos quatro minutos de jogo.

Para as promessas do Palmeiras, é só o início

Apesar do “dia de cão”, os três ex-Palmeiras são vistos como apostas de longo prazo, com potencial para se tornarem referências em seus clubes e na seleção brasileira. A paciência, como destacou Ancelotti em relação a Endrick, será essencial para que essas joias superem os obstáculos e brilhem no cenário internacional.

Os contratempos enfrentados por Endrick, Estêvão e Vitor Reis apenas refletem a dura realidade do futebol europeu, onde a pressão por resultados imediatos e a alta concorrência muitas vezes dificultam a ascensão de jovens talentos.

