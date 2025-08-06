Sem dificuldade, Palmeiras avança na Copa do Brasil Feminina
Palestrinas golearam Avaí por 4 a 0
O Palmeiras venceu o Avaí por 4 a 0, fora de casa, na tarde desta quarta-feira (6), e avançou de fase na Copa do Brasil Feminina. Isadora, Raíssa Bahia, Tainá Maranhão e Anny balançaram as redes para as palestrinas.
O jogo, realizado no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), correu risco de não acontecer. Segundo apuração do Lance!, o Avaí deve salários a atletas do time feminino, que decidiram entrar em campo apesar dos débitos.
Como foi a goleada do Palmeiras
Superior tecnicamente, o Palmeiras soube se impor. Aos 8 minutos, Brena cobrou falta com categoria e quase abriu o placar, mas a bola parou na trave. O Avaí até tentou responder, mas a defesa adversária se impôs.
Aos 24, após cobrança de escanteio, Pati Maldaner subiu no terceiro andar, ganhou no alto e a sobra ficou com Isadora, que apareceu no lugar certo para empurrar para dentro, inaugurando o placar para as palestrinas. Aos 30, Soll finalizou forte, a goleira deu rebote e Raíssa Bahia, bem posicionada, mandou pro fundo do gol: 2 a 0 antes do intervalo.
Campeão da Copa do Brasil masculino pode faturar até 73 vezes mais que o feminino
Etapa final
O segundo tempo começou em ritmo mais cadenciado. O Palmeiras trocava passes com tranquilidade, enquanto o Avaí tinha dificuldade para pressionar. Com a entrada de Tainá Maranhão, o time da casa voltou a acelerar. Aos 26, Maranhão partiu pra cima, driblou a marcação pela esquerda e bateu com estilo para marcar o terceiro: 3 a 0.
Sem forças, o Avaí viu o placar aumentar de novo. Aos 36, após escanteio cobrado em curto, Anny Marabá apareceu sozinha na área e tocou com calma para fechar a conta: 4 a 0 e classificação alviverde.
Nos pênaltis, Corinthians vence Cruzeiro e avança na Copa do Brasil Feminina
Classificados na Copa do Brasil
O Palmeiras conhecerá seu adversário da Copa do Brasil por sorteio. Entre terça (5) e quarta-feira (6), garantiram classificação à próxima fase: Ferroviária, Internacional, Atlético-PI, São Paulo, Sport, Bahia, Juventude, Bragantino, Flamengo, Corinthians e Realidade Jovem.
