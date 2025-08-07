O Santos foi superado pelo América-MG por 1 a 0, nesta quinta-feira (7), na Arena Independência, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Sassá marcou o único gol do jogo no início da segunda etapa.

continua após a publicidade

As Spartanas avançam para as quartas de final da competição, enquanto as Sereias ficam pelo caminho. Na história, o Santos conquistou a Copa do Brasil em duas oportunidades, nas temporadas 2008 e 2009.

➡️ Fluminense domina o Brasil de Farroupilha e avança na Copa do Brasil Feminina

América-MG e Santos fazem duelo equilibrado

A primeira etapa foi intensa na Arena Independência, com boas chegadas de Santos e América-MG. As duas equipes criaram chances claras, mas pararam nas goleiras, que evitaram o gol e levaram o empate sem gols para o intervalo.

continua após a publicidade

Logo no início do segundo tempo, aos 6 minutos, o América-MG inaugurou o placar. Após bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou para Sassá, que finalizou de primeira, com precisão, e colocou as donas da casa em vantagem.

Atrás no placar, o Santos buscou reagir, dominou a posse de bola e tentou pressionar, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. O América segurou a vantagem e avançou, enquanto as Sereias da Vila deram adeus à Copa do Brasil Feminina.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Próximos desafios

O foco santista agora será a reta final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 e o Paulistão Feminino. Na próxima segunda-feira (11), enfrenta o Atlético Mineiro, às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, com jogo de volta na segunda-feira (18), às 21h, na Vila Belmiro.

Já o Coelho foca no Campeonato Mineiro, que inicia em 20 de setembro. Seis equipes participam do torneio: Atlético Mineiro, América-MG, Araguari, Cruzeiro, Itabirito e Valadares.