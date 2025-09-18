menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa do Brasil Feminina: veja os times já classificados e onde assistir jogos de hoje (18)

Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão nas quartas

Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
imagem cameraPalmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
11:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina já movimentaram o país com grandes jogos. Até aqui, seis equipes garantiram classificação às quartas: Bahia, Corinthians, Bragantino, Palmeiras, Sport e São Paulo. Restam duas vagas, que serão definidas em partidas que acontecem nesta quinta-feira (18) entre Ferroviária x Vitória e Internacional x Fluminense.

O sorteio que define confrontos na próxima fase ocorre nesta sexta-feira (19), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Youtube da entidade.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Resultados das oitavas

Na terça-feira (16), o Bahia venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Carneirão (BA) e confirmou presença na próxima fase. No mesmo dia, o Sport superou o Realidade Jovem por 3 a 1, na Ilha do Retiro.

Na quarta (17), foi a vez dos gigantes paulistas vencerem. Atual campeão, o Corinthians goleou o Juventude por 3 a 0 no Parque São Jorge, enquanto o Bragantino fez 1 a 0 sobre o Atlético-PI, em Santana de Parnaíba.

Já o Palmeiras mostrou força na Arena Barueri e venceu o América-MG por 3 a 0. Fechando o dia, o São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Morumbis.

➡️ Meia do Corinthians é vendida ao PSG; veja valores

Copa do Brasil: jogos desta quinta-feira

Dois confrontos ainda estão em aberto. Nesta quinta-feira (18), a Ferroviária enfrenta o Vitória às 16h, na Fonte Luminosa, e o Internacional encara o Fluminense às 18h, no Francisco Novelletto.

  • Ferroviária x Vitória – 16h, Fonte Luminosa (Araraquara-SP) - Onde assistir: NSports
  • Internacional x Fluminense – 18h, Estádio Francisco Novelletto (Porto Alegre-RS) - Sportv

➡️ Cristiane dispara contra arbitragem em eliminação do Flamengo: ‘Todo mundo viu’

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
Sorteio da Copa do Brasil Feminina será nesta sexta-feira (19), no Rio de Janeiro. (Divulgação/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

