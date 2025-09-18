Copa do Brasil Feminina: veja os times já classificados e onde assistir jogos de hoje (18)
Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão nas quartas
As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina já movimentaram o país com grandes jogos. Até aqui, seis equipes garantiram classificação às quartas: Bahia, Corinthians, Bragantino, Palmeiras, Sport e São Paulo. Restam duas vagas, que serão definidas em partidas que acontecem nesta quinta-feira (18) entre Ferroviária x Vitória e Internacional x Fluminense.
O sorteio que define confrontos na próxima fase ocorre nesta sexta-feira (19), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Youtube da entidade.
Resultados das oitavas
Na terça-feira (16), o Bahia venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no Carneirão (BA) e confirmou presença na próxima fase. No mesmo dia, o Sport superou o Realidade Jovem por 3 a 1, na Ilha do Retiro.
Na quarta (17), foi a vez dos gigantes paulistas vencerem. Atual campeão, o Corinthians goleou o Juventude por 3 a 0 no Parque São Jorge, enquanto o Bragantino fez 1 a 0 sobre o Atlético-PI, em Santana de Parnaíba.
Já o Palmeiras mostrou força na Arena Barueri e venceu o América-MG por 3 a 0. Fechando o dia, o São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Morumbis.
Copa do Brasil: jogos desta quinta-feira
Dois confrontos ainda estão em aberto. Nesta quinta-feira (18), a Ferroviária enfrenta o Vitória às 16h, na Fonte Luminosa, e o Internacional encara o Fluminense às 18h, no Francisco Novelletto.
- Ferroviária x Vitória – 16h, Fonte Luminosa (Araraquara-SP) - Onde assistir: NSports
- Internacional x Fluminense – 18h, Estádio Francisco Novelletto (Porto Alegre-RS) - Sportv
