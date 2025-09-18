Meia do Corinthians é vendida ao PSG; veja valores

A meio-campista Vitória Yayá encerrou sua passagem pelo Corinthians. A camisa oito se despediu do elenco e embarca nesta quinta-feira (18) para Paris, onde defenderá o PSG. A negociação rendeu 150 mil euros aos cofres alvinegros, pouco mais de R$ 860 mil na cotação atual.

continua após a publicidade

A informação foi publicada pelo perfil Dibradoras e confirmada pelo Lance!. Segundo o staff da atleta, a negociação já estava em andamento e não tem relação com a recente efetivação do treinador brasileiro Paulo César Parente no clube francês.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Formada na base do São Paulo, Yayá também passou rapidamente pelo Centro Olímpico nas categorias de formação e defendeu o Santos em 2023, antes de chegar ao Corinthians em 2024. Pelo Timão, disputou 58 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências.

continua após a publicidade

A jogadora ainda soma convocações para seleções de base e para a equipe principal. Com a Amarelinha, esteve presente na conquista da prata olímpica e também na campanha vitoriosa da Copa América Feminina 2025, em julho.

➡️ PSG faz proposta milionária por craque do Barcelona, diz jornal

Yaya, do Corinthians, esteve no vice-campeonato olímpico nos Jogos de Paris. (João Brandino/Divulgação)

Futebol feminino no PSG, novo time de Yaya

O Paris Saint-Germain disputa a primeira divisão do futebol francês e é o atual vice-campeão nacional, após ser derrotado pelo Lyon por 3 a 0 na final realizada em maio. A equipe é comandada pelo técnico brasileiro Paulo César Parente, ex-Santos.

continua após a publicidade

Entre as principais conquistas do time feminino estão o título da Division 1 Feminine na temporada 2020/21 e quatro taças da Copa da França (2009/10, 2017/18, 2021/22 e 2023/24). O PSG também acumula duas finais de Champions League Feminina em sua história, mas em ambas oportunidades terminou com o vice-campeonato.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional