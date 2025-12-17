menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians promove joia da base para time profissional

Goleira Ana Morganti, de 17 anos, integrará o elenco profissional em 2026

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 17/12/2025
19:53
Ana Morganti, goleira do Corinthians. (Foto: reprodução/redes sociais)
imagem cameraAna Morganti, goleira do Corinthians. (Foto: reprodução/redes sociais)
A goleira Ana Morganti passará a integrar o elenco profissional do Corinthians partir de 2026. Aos 17 anos, a atleta é considerada uma das principais joias da base do clube e vem se destacando tanto com a camisa alvinegra quanto nas seleções brasileiras de base.

Natural de Manaus (AM), Ana foi titular em boa parte da temporada 2025 nas categorias inferiores e somou 15 jogos e 1.350 minutos em campo, com atuações pela Copinha Feminina, Mundial Sub-17 e Sul-Americano Sub-17, entre outras competires.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

No período, sofreu 15 gols e ganhou destaque pela segurança dentro da área, figurando entre as goleiras com mais defesas na competição internacional de base.

Pela seleção brasileira, a goleira acumula 16 partidas nas categorias de base, incluindo participações em duas edições do Mundial Sub-17.

Corinthians ganha nova opção no gol

Lucas Piccinato terá Morganti como mais uma opção para a posição. Além dela, Lelê e Nicole já confirmaram presença na próxima temporada.

O elenco alvinegro também conta com jovens talentos como Rillary, Sophia Trindade e Yasmim. Por outro lado, Kemelli não segue no Parque São Jorge.

Em 2026, o Timão disputará o Mundial, em janeiro, Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Paulistão e Copa do Brasil, além da Libertadores.

➡️ Saiba como garantir ingressos para a estreia do Corinthians no Mundial feminino

Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17
Ana Morganti em treino da Seleção Feminina Sub-17 (Foto: Reprodução/CBF)

