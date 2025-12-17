Corinthians promove joia da base para time profissional
Goleira Ana Morganti, de 17 anos, integrará o elenco profissional em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
A goleira Ana Morganti passará a integrar o elenco profissional do Corinthians partir de 2026. Aos 17 anos, a atleta é considerada uma das principais joias da base do clube e vem se destacando tanto com a camisa alvinegra quanto nas seleções brasileiras de base.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Saiba como garantir ingressos para a estreia do Corinthians no Mundial feminino
Futebol Feminino17/12/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras perde para o Corinthians, mas conquista Paulistão Feminino 2025
Futebol Feminino14/12/2025
- Corinthians
Corinthians conhece seu adversário no Mundial de Clubes feminino
Corinthians12/12/2025
Natural de Manaus (AM), Ana foi titular em boa parte da temporada 2025 nas categorias inferiores e somou 15 jogos e 1.350 minutos em campo, com atuações pela Copinha Feminina, Mundial Sub-17 e Sul-Americano Sub-17, entre outras competires.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
No período, sofreu 15 gols e ganhou destaque pela segurança dentro da área, figurando entre as goleiras com mais defesas na competição internacional de base.
Pela seleção brasileira, a goleira acumula 16 partidas nas categorias de base, incluindo participações em duas edições do Mundial Sub-17.
Corinthians ganha nova opção no gol
Lucas Piccinato terá Morganti como mais uma opção para a posição. Além dela, Lelê e Nicole já confirmaram presença na próxima temporada.
O elenco alvinegro também conta com jovens talentos como Rillary, Sophia Trindade e Yasmim. Por outro lado, Kemelli não segue no Parque São Jorge.
Em 2026, o Timão disputará o Mundial, em janeiro, Supercopa do Brasil, Brasileirão Feminino, Paulistão e Copa do Brasil, além da Libertadores.
➡️ Saiba como garantir ingressos para a estreia do Corinthians no Mundial feminino
- Matéria
- Mais Notícias