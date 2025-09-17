O São Paulo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Flamengo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (17), no Morumbis. O gol da classificação foi marcado por Serrana, aos 17 minutos do segundo tempo. Mas, mais do que o resultado, a partida ficou marcada pelas duras críticas à arbitragem.

Sem o auxílio do VAR, a conduta da árbitra gerou questionamentos além dos 90 minutos. Atletas do Flamengo acusaram a árbitra Tainan Bordigan Somensi (FCF) de supostas inversões de faltas e ausência de cartões. O jogo ainda teve conflito com gandula à beira do campo.

A atacante Cristiane, uma das principais referências do Flamengo, não escondeu a insatisfação.

— A partida de hoje, todo mundo viu, não precisa nem falar. Tem uma arbitragem que é tendenciosa e errou também pro lado do São Paulo, tá. Mas uma arbitragem que acaba definindo a partida é complicado. Não sei as escolhas que eles fazem para colocar em um jogo tão grande como esse, que é um Flamengo x São Paulo. Mas, infelizmente, hoje influenciou muito pra gente — pontuou.

Cristiane ainda ressaltou o trabalho de reconstrução que o time vem passando sob o comando da técnica Rosana, mas deixou claro que os erros da arbitragem pesaram na eliminação.

— Eu acho que a gente tá tendo um trabalho de quatro meses com a Rosana, ela pegou a gente pra resgatar no Brasileiro, trazer mentalidade e parte tática. A gente teve uma evolução importante em comparação com o começo do ano. Isso é notório. Mas quando você encontra uma arbitragem que influencia o jogo, fica difícil — completa ela.

Técnico do São Paulo endossa críticas à arbitragem

Do lado tricolor, mesmo com a classificação, houve críticas à condução da partida. O técnico Thiago Viana chamou atenção para a necessidade de maior profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro:

— O futebol brasileiro como um todo necessita de uma profissionalização da arbitragem. Cada vez mais os árbitros precisam ter subsídio para trabalhar só com a arbitragem e conseguir conduzir jogos desse tamanho, com duas equipes de camisas muito pesadas. Eu acho que, dos dois lados, em alguns momentos, teve erros — analisa ele.