Colo-Colo x Deportivo Cali feminino: onde assistir e escalações

Colo-Colo e Deportivo Cali se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pelas semifinais da Libertadores Feminina. A partida será disputada no Estádio Francisco Urbano, em Morón, e terá transmissão do Canal GOAT e da N Sports.

O vencedor de Colo-Colo x Deportivo Cali enfrentará quem avançar de Corinthians x Ferroviária na final da Libertadores Feminina. A decisão está marcada para o sábado (18), com horário ainda a ser confirmado pela Conmebol.

O Colo-Colo chega embalado após uma campanha perfeita no Grupo C, com três vitórias em três jogos. O time chileno venceu o San Lorenzo (1 a 0), o São Paulo (1 a 0) e o Olimpia (2 a 0), terminando com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. Nas quartas de final, as chilenas superaram o Libertad por 1 a 0 e mantiveram a invencibilidade.

Tatiele Silveira, treinadora brasilera à frente do Colo-Colo na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Já o Deportivo Cali terminou na liderança do Grupo D, com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate. A equipe colombiana venceu o Nacional-URU e o Libertad, além de empatar com a Universidad de Chile. Nas quartas, o Cali eliminou o São Paulo com uma vitória por 2 a 0, garantindo vaga entre as quatro melhores da América.

Millene disputa bola com Paola Garcia em jogo do São Paulo contra o Deportivo Cali pela Libertadores feminina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta), Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (YouTube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLO-COLO: Torrero, Bogarín, Martins, Clavijo, Acevedo, Jiménez, Aedo, Grez, Balmaceda, Acuña e Valencia.

DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Loren Sanchéz, Paula Medina, Paola García, Melanin Aponzá, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.