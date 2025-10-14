Corinthians, Ferroviária, Colo-Colo e Deportivo Cali avançam à fase final da Libertadores Feminina após eliminar grandes adversários e registrar as melhores campanhas da competição.

continua após a publicidade

As semifinais da Libertadores terão dois confrontos nesta quarta-feira, 15 de outubro. Colo-Colo e Deportivo Cali se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Francisco Urbano, em Morón. Mais tarde, às 20h, Corinthians e Ferroviária duelam no mesmo estádio.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Quem é o favorito

Corinthians e Colo-Colo entram nas semifinais da Libertadores Feminina 2025 com o favoritismo após campanhas consistentes e desempenho dominante. O Timão encara a Ferroviária com amplo retrospecto favorável — são 27 vitórias em 36 confrontos, contra apenas uma derrota. Já o Colo-Colo segue invicto e sem sofrer gols, sustentando a melhor defesa e alta qualidade técnica.

continua após a publicidade

Ainda assim, Ferroviária e Deportivo Cali prometem ser adversários duros, capazes de desafiar os favoritos em busca de uma vaga na final.

➡️ Jhonson, do Corinthians, completa 20 anos e mira classificação à final da Libertadores: ‘Confiante’

Corinthians tem o melhor ataque

O Corinthians chega embalado e com o melhor ataque da Libertadores Feminina, somando 17 gols marcados. Gabi Zanotti é a artilheira, com seis gols, e Andressa Alves lidera o ranking de assistências, com três.

Nas quartas, o time paulista eliminou o Boca Juniors com tranquilidade, reforçando o poder ofensivo que ganhou ainda mais força após a entrada de Letícia Monteiro no time titular.

continua após a publicidade

Time do Corinthians na Libertadores Feminina de 2025 (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Colo-Colo ainda não foi vazado

Com uma campanha impecável, o Colo-Colo é o único time que ainda não sofreu gols nesta edição. A equipe da técnica Tatiele Silveira soma quatro vitórias e se apoia em um sistema defensivo sólido. No ataque, a colombiana Mary Valencia é um dos grandes nomes da Libertadores, com cinco gols marcados.

Jogadoras do Colo-Colo comemoram vitória diante do São Paulo, pela Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)

Ferroviária segue sem perder

As Guerreiras Grenás, sob comando de Léo Mendes, mantêm a invencibilidade com três vitórias e um empate. A equipe passou com autoridade pelo Independiente Dragonas nas quartas, vencendo por 3 a 0. O conjunto é o ponto forte da Ferroviária, com boas atuações de Sissi, Julia Beatriz e Vendito.

Fátima Durta em campo pela Ferroviária na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Deportivo Cali eliminou o São Paulo

O Deportivo Cali chega às semifinais após eliminar o São Paulo, exibindo uma postura tática consistente e eficiente. O time colombiano está há quatro jogos sem perder e adota um modelo de jogo reativo, com linhas compactas e transições rápidas. A equipe de Ángelo Marsiglia conseguiu ser letal diante do Tricolor Paulista e quer repetir o feito.

Millene disputa bola com Paola Garcia em jogo do São Paulo contra o Deportivo Cali pela Libertadores feminina (Foto: Luis Robayo / AFP)

Datas, horários e onde assistir

Colo-Colo x Deportivo Cali

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: Goat (YouTube) e N Sports (canal fechado e Youtube)

Corinthians x Ferroviária

Data: quarta-feira, 15 de outubro

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Urbano, Morón

Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Final e disputa pelo terceiro lugar