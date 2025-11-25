Nesta terça-feira (25), às 19h, Fortaleza e Ceará decidem o Campeonato Cearense Feminino após um jogo de ida sem gols. As Leoas do Pici contam com a atacante Eduarda Balbino, de 24 anos, como referência na área.

continua após a publicidade

Natural de Curitiba, a atacante vive um início fulminante pelo clube: são 10 gols em 5 jogos, dividindo a artilharia da competição com Tainá, que está na Argentina com a Seleção Brasileira sub-20 e não jogará a final. Ela falou sobre o bom momento e a chegada ao Pici em entrevista exclusiva ao Lance!.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Profissionalização recente e oportunidade no Fortaleza

Nascida em Curitiba, ela passou por diferentes realidades até chegar ao Nordeste. Do Paraná ao calor do Mato Grosso, e depois a Fortaleza, Balbino encara cada mudança como parte da evolução. "Deus me colocou em bons lugares", define.

continua após a publicidade

A paranaense conta que aceitar jogar no Fortaleza foi um passo importante na carreira, e um dos principais motivadores foi a chance de defender um clube de Série A1 e pela visibilidade do projeto.

— É uma honra poder vestir a camisa do Fortaleza, um passo muito importante na minha trajetória. Fui muito bem acolhida. Não tenho nada a dizer, é um clube maravilhoso — diz Balbino.

continua após a publicidade

➡️ Nos bastidores, Mirassol se movimenta na criação de time feminino e recebe empresários

Clássico Rainha na decisão

As Leoas tentam vencer o maior rival em uma decisão após ficarem com o vice-campeonato em 2024. O jogo de ida da final terminou 0 a 0, e a atacante reconhece o peso do confronto.

— É clássico, todo mundo sabia que era um jogo difícil. É jogo grande, muito importante. Espero que a gente possa levantar a taça — diz Balbino.

Com contrato até 10 de janeiro, Balbino admite que sonha com a renovação para disputar a Série A1. Para 2026, mira mais constância e evolução. Sobre seu estilo de jogo, responde sem hesitar.

— Acho que sou uma jogadora completa, finalizo bem dentro e fora da área — opina.

A final do Cearense Feminino será nesta terça-feira (25), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e conta com transmissão da TV O Povo, no YouTube e na TV aberta para o estado do Ceará.