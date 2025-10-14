menu hamburguer
Futebol Feminino

Guia Ladies Cup 2025: onde assistir ao vivo, times, datas e horários

Palmeiras e Grêmio representam o Brasil no torneio

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
13:59
Palmeiras e Grêmio disputam a Ladies Cup. (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA)
imagem cameraPalmeiras e Grêmio disputam a Ladies Cup. (Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA)
Com Palmeiras e Grêmio, a Brasil Ladies Cup 2025 chega à sua 4ª edição reunindo grandes clubes do futebol feminino nacional e internacional. A competição será transmitida ao vivo pela Record News, RedeTV!, Canal GOAT e N Sports, com partidas entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).

Além da disputa do título, o torneio promove ações culturais e educativas, como workshops temáticos, amistoso entre seleções de quilombolas e indígenas e debates sobre o futuro do futebol feminino no país.

Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Jogos e horários da Ladies Cup 2025

Quinta-feira, 16 de outubro

  1. 18h30 – Grêmio x Peñarol
  2. 21h40 – Palmeiras x Gimnasia

Domingo, 19 de outubro

  • 15h – Disputa de 3º lugar (equipes a confirmar)
  • 18h30 – Final (equipes a confirmar)

Onde assistir ao vivo

Todos os confrontos terão transmissão pela Record News, RedeTV!, Canal GOAT e N Sports, além de cobertura digital nas redes oficiais da Brasil Ladies Cup.

Corinthians é dono do melhor ataque da Libertadores Feminina

Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Partida entre Palmeiras e América-MG. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Amistoso entre seleções de quilombolas e indígenas

No domingo (19), às 11h, o Estádio do Canindé, em São Paulo, recebe uma partida especial entre as seleções femininas de quilombolas e indígenas.

A ação busca valorizar o protagonismo das mulheres de povos tradicionais e promover o futebol como instrumento de visibilidade e combate ao preconceito.

As atletas entrarão em campo com camisas que trazem mensagens sobre temas como COP30, Amazônia Legal, combate à violência contra a mulher, racismo estrutural e incentivo ao futebol feminino.

Além disso, a Betano, patrocinadora master do torneio também trará atletas da Afroesporte e o caminhão da Fundação Laço Rosa com mamografias gratuitas.

Jogdoras do Grêmio comemoram vitória sobre o Internacional pelo Gaúchão Feminino (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio)
Workshops e debates sobre o futuro do futebol feminino

Nos dias 17 e 18 de outubro, o Hotel Transamérica, na Nova Paulista, recebe os workshops oficiais da Brasil Ladies Cup, que abordarão temas como gestão, marketing, desenvolvimento técnico, saúde e representatividade no futebol feminino.

Entre os nomes confirmados estão Ana Lorena (FIFA), Heloisa Rios (Universidade do Futebol), Camila Estefano (Projeto Estrelas), Raquel Arruda (Betano), Larissa Guerreiro (FPF), Giovana Aleixo (Octagon Latam) e Lindsay Camila, ex-técnica campeã da Libertadores pelo Ferroviária. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

