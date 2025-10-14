Guia Ladies Cup 2025: onde assistir ao vivo, times, datas e horários
Palmeiras e Grêmio representam o Brasil no torneio
Com Palmeiras e Grêmio, a Brasil Ladies Cup 2025 chega à sua 4ª edição reunindo grandes clubes do futebol feminino nacional e internacional. A competição será transmitida ao vivo pela Record News, RedeTV!, Canal GOAT e N Sports, com partidas entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).
Além da disputa do título, o torneio promove ações culturais e educativas, como workshops temáticos, amistoso entre seleções de quilombolas e indígenas e debates sobre o futuro do futebol feminino no país.
Jogos e horários da Ladies Cup 2025
Quinta-feira, 16 de outubro
- 18h30 – Grêmio x Peñarol
- 21h40 – Palmeiras x Gimnasia
Domingo, 19 de outubro
- 15h – Disputa de 3º lugar (equipes a confirmar)
- 18h30 – Final (equipes a confirmar)
Onde assistir ao vivo
Todos os confrontos terão transmissão pela Record News, RedeTV!, Canal GOAT e N Sports, além de cobertura digital nas redes oficiais da Brasil Ladies Cup.
Amistoso entre seleções de quilombolas e indígenas
No domingo (19), às 11h, o Estádio do Canindé, em São Paulo, recebe uma partida especial entre as seleções femininas de quilombolas e indígenas.
A ação busca valorizar o protagonismo das mulheres de povos tradicionais e promover o futebol como instrumento de visibilidade e combate ao preconceito.
As atletas entrarão em campo com camisas que trazem mensagens sobre temas como COP30, Amazônia Legal, combate à violência contra a mulher, racismo estrutural e incentivo ao futebol feminino.
Além disso, a Betano, patrocinadora master do torneio também trará atletas da Afroesporte e o caminhão da Fundação Laço Rosa com mamografias gratuitas.
Workshops e debates sobre o futuro do futebol feminino
Nos dias 17 e 18 de outubro, o Hotel Transamérica, na Nova Paulista, recebe os workshops oficiais da Brasil Ladies Cup, que abordarão temas como gestão, marketing, desenvolvimento técnico, saúde e representatividade no futebol feminino.
Entre os nomes confirmados estão Ana Lorena (FIFA), Heloisa Rios (Universidade do Futebol), Camila Estefano (Projeto Estrelas), Raquel Arruda (Betano), Larissa Guerreiro (FPF), Giovana Aleixo (Octagon Latam) e Lindsay Camila, ex-técnica campeã da Libertadores pelo Ferroviária. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.
