Dentre as novidades anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (24), está a mudança dos critérios de classificação para o Brasileirão Feminino Sub-20. Essa alteração tem por objetivo dar maior acesso aos clubes de diferentes estados e valorizar os campeonatos estaduais de base, que passarão a dar vaga para a competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga novo calendário do futebol feminino; veja mudanças

Para isso, Aline Pellegrino explicou que, por meio do programa de investimento "CBF Transforma", a entidade aumentará o repasse às Federações para incluir a categoria sub-20 - antes era apenas para sub-15 e sub-17. Dessa maneira, cria um estímulo para a realização dessas competições, deixando o calendário da categoria mais robusto.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Em 2025, a classificação para o Brasileirão Sub-20 se dava da seguinte forma:

Oito clubes melhores colocados da edição de 2024; Dois clubes melhores colocados no Brasileirão A1 de 2024, exceto os que se classificarem pelo critério anterior; Dez clubes melhores colocados no Ranking Nacional de 2025 que estejam participando do Brasileirão Masculino Série A de 2025, exceto os classificados pelos critérios anteriores; Quatro vagas destinadas aos clubes campeões estaduais ou do Torneio Seletivo Sub-20 de 2024 organizados pelas Federações melhores colocadas no Ranking Nacional de Federações de Futebol Feminino de 2025.

A partir de 2026, os critérios serão diferentes, valorizando os campeões estaduais. Além disso, a competição contará com uma data a mais, já que a final será disputada em ida e volta, não mais em jogo único. Outra novidade é o ajuste das cotas em 10%, assim como no Sub-17.

continua após a publicidade