Corinthians é dono do melhor ataque da Libertadores Feminina

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Estádio Francisco Urbano, em Morón. As Brabas chegam embaladas e ostentam o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados em quatro jogos.

O principal destaque é Gabi Zanotti, artilheira isolada do torneio com seis gols. Também contribuíram para a campanha goleadora corinthiana Letícia Monteiro, Ariel Godoi, Thaís Regina e Jhonson, com dois gols cada. Com um gol marcado aparecem Day Rodríguez, Duda Sampaio e Gi Fernandes.

Campanha do Corinthians

O Corinthians fez uma campanha dominante na fase de grupos da Libertadores Feminina. Líder do Grupo A, as Brabas somaram sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate, além de um impressionante saldo de 12 gols — foram 13 marcados e apenas um sofrido.

A equipe estreou empatando por 1 a 1 com o Independiente Dragonas, depois aplicou uma goleada histórica por 11 a 0 sobre o Always Ready e encerrou a fase vencendo o Santa Fe por 1 a 0. Com o melhor ataque da chave e uma das defesas menos vazadas, o Corinthians confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final com a melhor campanha geral da competição.

Na semifinal, terá pela frente a Ferroviária, outra equipe brasileira que segue na competição. A bola rola quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), com opções de transmissão na TV e no streaming: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).

