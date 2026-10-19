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CBF anuncia data do sorteio das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Evento será realizado nesta sexta-feira (23), às 15h (de Brasília), na sede da entidade

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 18:53
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Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina
Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Foto: Fabio Souza/CBF)

A Copa do Brasil Feminina 2026 conhecerá os confrontos das semifinais na próxima sexta-feira (23). O sorteio será realizado às 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV.

➡️O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?

O evento definirá os duelos da próxima fase da competição, que tem quatro vagas em disputa nas quartas de final. Ferroviária, Red Bull Bragantino, Internacional, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Bahia e São Paulo seguem na briga pelo título nacional.

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Os jogos das quartas de final são disputados em ida e volta, com as partidas decisivas marcadas para terça-feira (20), quarta-feira (21) e quinta-feira (22). Entre os confrontos, o destaque fica para o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense. Ferroviária e Red Bull Bragantino, Internacional e Atlético-MG, além de Bahia e São Paulo, completam a fase.

Além de definir os confrontos das semifinais, o sorteio estabelecerá os mandos de campo dos jogos de volta. O procedimento será realizado em pote único, e os clubes sorteados nas primeiras posições terão o direito de decidir a classificação em casa.

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Lance! transmite jogo de volta de Bragantino x Ferroviária

RB Bragantino e Ferroviária se enfrentam nesta terça-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Feminina, com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. A bola rola às 18h, mas a cobertura começa mais cedo: a partir das 17h30, com o pré-jogo.

Na partida de ida, as Bragantinas venceram por 2 a 0 e chegam com vantagem na disputa por uma vaga na semifinal. A Ferroviária, por sua vez, precisa reverter o placar para seguir na competição. Assista ao vivo!

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