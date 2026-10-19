O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?
Partidas serão disputadas entre terça e quinta-feira e definirão os semifinalistas do torneio; Lance!TV fará transmissão ao vivo de Bragantino x Ferroviária
As quartas de final da Copa do Brasil Feminina serão decididas nesta semana. Após os jogos de ida, Fluminense, RB Bragantino e Bahia largaram em vantagem, enquanto Internacional e Atlético-MG empataram e chegam à partida decisiva em igualdade.
Os quatro confrontos definirão os semifinalistas da competição. Em caso de empate no placar agregado após os dois jogos, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.
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Os jogos de volta começam nesta terça-feira (20), com duas partidas, e seguem na quarta (21) e na quinta-feira (22), com clássicos regionais e disputas ainda abertas pela classificação. O Lance! te explica o que cada um precisa para avançar no mata-mata.
Resultado dos jogos de ida
- 12/10/2026: Ferroviária 0 x 2 RB Bragantino
- 14/10/2026: Internacional 1 x 1 Atlético-MG
- 15/10/2026: Flamengo 1 x 2 Fluminense
- 16/10/2026: Bahia 2 x 1 São Paulo
Ferroviária x Red Bull Bragantino: Locomotiva precisa de reação
Terça-feira (20), às 18h, no Cícero de Souza Marques, com transmissão do Lance!
A Ferroviária tem uma missão difícil diante do RB Bragantino após perder por 2 a 0 no jogo de ida. Para garantir a classificação no tempo normal, a equipe de Araraquara precisa vencer por três gols de diferença. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
Do outro lado, o Bragantino construiu uma vantagem importante e pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. A equipe de Bragança Paulista aposta no resultado conquistado na primeira partida para confirmar a vaga entre as quatro melhores da competição.
Internacional x Atlético-MG: igualdade deixa disputa aberta
Terça-feira (20), às 19h, na Arena MRV
O empate por 1 a 1 no jogo de ida deixou o confronto entre Internacional e Atlético-MG sem vantagem no placar agregado. Com isso, quem vencer a partida de volta garante a classificação à semifinal. Um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis.
O Atlético-MG terá o mando de campo na Arena MRV e busca aproveitar o fator casa para avançar. O Internacional, por sua vez, tenta superar o adversário fora de casa para continuar na disputa pelo título. Entre os quatro confrontos das quartas de final, este é o único que começa a partida decisiva com igualdade no agregado.
Bahia x São Paulo: Tricolor paulista tenta reverter desvantagem
Quarta-feira (21), às 19h, no Brinco de Ouro
O Bahia venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e chega à partida de volta com a vantagem do empate. A equipe baiana busca confirmar o resultado e garantir presença na semifinal da Copa do Brasil Feminina.
O São Paulo, por outro lado, precisa vencer para seguir na competição. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação no tempo normal. A partida será disputada no Brinco de Ouro, em Campinas.
Flamengo x Fluminense: vantagem tricolor no clássico
Quinta-feira (22), às 19h, no Luso-Brasileiro
O Fluminense chega à partida decisiva com a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida. A equipe tricolor precisa apenas de um empate para avançar à semifinal, enquanto o Flamengo tem a missão de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.
O clássico carioca coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga entre as quatro melhores da competição. Para o Flamengo, a vitória é fundamental para reverter a desvantagem e continuar na disputa. Já o Fluminense tenta confirmar o resultado positivo e manter a vantagem construída na primeira partida.
Confira os jogos de volta das quartas de final
|Data
|Confronto
|Horário
|Estádio
20/10
RB Bragantino x Ferroviária
18h
Cícero de Souza Marques
20/10
Atlético-MG x Internacional
19h
Arena MRV
21/10
São Paulo x Bahia
19h
Brinco de Ouro
22/10
Fluminense x Flamengo
19h
Luso-Brasileiro
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