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O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?

Partidas serão disputadas entre terça e quinta-feira e definirão os semifinalistas do torneio; Lance!TV fará transmissão ao vivo de Bragantino x Ferroviária

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 14:27
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Taça da Copa do Brasil Feminina
Taça da Copa do Brasil Feminina (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

As quartas de final da Copa do Brasil Feminina serão decididas nesta semana. Após os jogos de ida, Fluminense, RB Bragantino e Bahia largaram em vantagem, enquanto Internacional e Atlético-MG empataram e chegam à partida decisiva em igualdade.

Os quatro confrontos definirão os semifinalistas da competição. Em caso de empate no placar agregado após os dois jogos, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

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Os jogos de volta começam nesta terça-feira (20), com duas partidas, e seguem na quarta (21) e na quinta-feira (22), com clássicos regionais e disputas ainda abertas pela classificação. O Lance! te explica o que cada um precisa para avançar no mata-mata.

Resultado dos jogos de ida

  • 12/10/2026: Ferroviária 0 x 2 RB Bragantino
  • 14/10/2026: Internacional 1 x 1 Atlético-MG
  • 15/10/2026: Flamengo 1 x 2 Fluminense
  • 16/10/2026: Bahia 2 x 1 São Paulo

Ferroviária x Red Bull Bragantino: Locomotiva precisa de reação

Terça-feira (20), às 18h, no Cícero de Souza Marques, com transmissão do Lance!

A Ferroviária tem uma missão difícil diante do RB Bragantino após perder por 2 a 0 no jogo de ida. Para garantir a classificação no tempo normal, a equipe de Araraquara precisa vencer por três gols de diferença. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

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Do outro lado, o Bragantino construiu uma vantagem importante e pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. A equipe de Bragança Paulista aposta no resultado conquistado na primeira partida para confirmar a vaga entre as quatro melhores da competição.

Internacional x Atlético-MG: igualdade deixa disputa aberta

Terça-feira (20), às 19h, na Arena MRV

O empate por 1 a 1 no jogo de ida deixou o confronto entre Internacional e Atlético-MG sem vantagem no placar agregado. Com isso, quem vencer a partida de volta garante a classificação à semifinal. Um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

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O Atlético-MG terá o mando de campo na Arena MRV e busca aproveitar o fator casa para avançar. O Internacional, por sua vez, tenta superar o adversário fora de casa para continuar na disputa pelo título. Entre os quatro confrontos das quartas de final, este é o único que começa a partida decisiva com igualdade no agregado.

Bahia x São Paulo: Tricolor paulista tenta reverter desvantagem

Quarta-feira (21), às 19h, no Brinco de Ouro

O Bahia venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e chega à partida de volta com a vantagem do empate. A equipe baiana busca confirmar o resultado e garantir presença na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

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O São Paulo, por outro lado, precisa vencer para seguir na competição. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação no tempo normal. A partida será disputada no Brinco de Ouro, em Campinas.

Flamengo x Fluminense: vantagem tricolor no clássico

Quinta-feira (22), às 19h, no Luso-Brasileiro

O Fluminense chega à partida decisiva com a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida. A equipe tricolor precisa apenas de um empate para avançar à semifinal, enquanto o Flamengo tem a missão de vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

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O clássico carioca coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga entre as quatro melhores da competição. Para o Flamengo, a vitória é fundamental para reverter a desvantagem e continuar na disputa. Já o Fluminense tenta confirmar o resultado positivo e manter a vantagem construída na primeira partida.

Confira os jogos de volta das quartas de final

DataConfrontoHorárioEstádio

20/10

RB Bragantino x Ferroviária

18h

Cícero de Souza Marques

20/10

Atlético-MG x Internacional

19h

Arena MRV

21/10

São Paulo x Bahia

19h

Brinco de Ouro

22/10

Fluminense x Flamengo

19h

Luso-Brasileiro

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