Neste domingo (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os cortes de Bruninha e Angelina da Seleção. Titulares na vitória sobre a Argentina por 3 a 1 neste sábado (10), as jogadoras sofreram lesões durante a partida e precisarão deixar a concentração da Amarelinha.

Bruninha se machucou aos 21 minutos do segundo tempo do duelo e teve constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A lateral do Gotham FC pisou de mau jeito e torceu o joelho direito ao tentar interceptar uma jogada adversária e deixou o campo de maca.

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Já Angelina, quem marcou o terceiro gol do Brasil contra a Argentina, levou uma pancada no rosto no momento de uma dividida. Sangrando em campo, ela precisou trocar de camisa e foi substituída aos 37 minutos da segunda etapa. Exames mostraram que a meia sofreu uma fratura nasal. Ela retornará ao Orlando Pride para continuar o tratamento.

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Bruninha foi diagnosticada com fratura nasal e é cortada da Seleção Brasileira (Foto: Luciana Vermell/CBF)

Confira o comunicado da CBF na íntegra:

"A CBF informa que as atletas Angelina e Bruninha foram desconvocadas da Seleção Feminina após sofrerem lesões na partida contra a Argentina, disputada no último sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

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A lateral Bruninha, do Gotham FC, sofreu uma entorse no joelho direito. Após avaliação clínica e radiológica, foi confirmada a ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA). A jogadora seguirá em tratamento com a delegação brasileira até o fim da Data FIFA de outubro para posterior programação cirúrgica.

Já a meio-campista Angelina, do Orlando Pride, sofreu um trauma direto na face e foi diagnosticada com fratura nasal. A atleta dará continuidade ao tratamento junto ao clube.

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A CBF deseja às atletas força e uma pronta recuperação."

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Brasil e Argentina voltam a se enfrentar na terça-feira

As seleções terão mais um encontro na próxima terça-feira (13), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. O segundo amistoso dá continuidade à preparação brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no país.