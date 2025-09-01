menu hamburguer
Futebol Feminino

Brasileirão Feminino A1 2026: veja todos os clubes participantes

Serão 18 clubes na elite em 2026

Bola do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/CBF)
Bola do Brasileirão Feminino Série A1. (Foto: Rebeca Reis/CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/09/2025
16:29
  • Matéria
  Matéria

Com o encerramento da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e o título conquistado pelo Santos, os 18 clubes que disputarão a Série A1 de 2026 já estão definidos. As vagas saltaram de 16 para 18 para a próxima temporada, e a competição chegará a 20 clubes em 2027.

Além das Sereias da Vila, que retornam à elite do futebol feminino, outras equipes também garantiram sua vaga, como o Botafogo, o Atlético-MG e o Fortaleza. O clube cearense, inclusive, disputará a competição pela primeira vez. Por outro lado, Sport e 3B da Amazônia, rebaixados nesta temporada, disputarão a segunda divisão em 2026.

Clubes confirmados na Série A1 do Brasileirão Feminino 2026

  1. América-MG
  2. Atlético-MG
  3. Bahia
  4. Botafogo
  5. Corinthians
  6. Cruzeiro
  7. Ferroviária
  8. Flamengo
  9. Fluminense
  10. Fortaleza
  11. Grêmio
  12. Internacional
  13. Juventude
  14. Palmeiras
  15. Red Bull Bragantino
  16. Real Brasília
  17. Santos
  18. São Paulo

Maiores vencedores do Brasileirão Feminino

Desde o início do campeonato, em 2013, diversas equipes já conquistaram o título. O destaque absoluto vai para o Corinthians, que soma seis títulos, consolidando-se como a maior potência do futebol feminino brasileiro.

As Brabas do Timão, inclusive, estão na final da edição 2025 e enfrentam o Cruzeiro. Com jogos de ida e volta, as decisões ocorrem entre os dias 7 e 14 de setembro.

Confira a lista de campeões:

  • Flamengo/Marinha: 1 título (2016)
  • Corinthians: 6 títulos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
  • Ferroviária: 2 títulos (2014, 2019)
  • Rio Preto: 1 título (2015)
  • Centro Olímpico: 1 título (2013)
  • Santos: 1 título (2017)

Corinthians-Campeao-Brasileirao-Feminino
Foto: Thais Magalhães/CBF

