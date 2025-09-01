Brasileirão Feminino A1 2026: veja todos os clubes participantes
Serão 18 clubes na elite em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Com o encerramento da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e o título conquistado pelo Santos, os 18 clubes que disputarão a Série A1 de 2026 já estão definidos. As vagas saltaram de 16 para 18 para a próxima temporada, e a competição chegará a 20 clubes em 2027.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians e Cruzeiro fazem final inédita do Brasileirão Feminino; veja datas
Futebol Feminino31/08/2025
- Futebol Feminino
Com público recorde, Cruzeiro perde para o Palmeiras e se classifica à final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino31/08/2025
- Futebol Feminino
Corinthians empata com o São Paulo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino31/08/2025
Além das Sereias da Vila, que retornam à elite do futebol feminino, outras equipes também garantiram sua vaga, como o Botafogo, o Atlético-MG e o Fortaleza. O clube cearense, inclusive, disputará a competição pela primeira vez. Por outro lado, Sport e 3B da Amazônia, rebaixados nesta temporada, disputarão a segunda divisão em 2026.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Clubes confirmados na Série A1 do Brasileirão Feminino 2026
- América-MG
- Atlético-MG
- Bahia
- Botafogo
- Corinthians
- Cruzeiro
- Ferroviária
- Flamengo
- Fluminense
- Fortaleza
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Palmeiras
- Red Bull Bragantino
- Real Brasília
- Santos
- São Paulo
➡️ Lateral do Corinthians se declara ao clube em aniversário: ‘Eu te amo’
Maiores vencedores do Brasileirão Feminino
Desde o início do campeonato, em 2013, diversas equipes já conquistaram o título. O destaque absoluto vai para o Corinthians, que soma seis títulos, consolidando-se como a maior potência do futebol feminino brasileiro.
As Brabas do Timão, inclusive, estão na final da edição 2025 e enfrentam o Cruzeiro. Com jogos de ida e volta, as decisões ocorrem entre os dias 7 e 14 de setembro.
Confira a lista de campeões:
- Flamengo/Marinha: 1 título (2016)
- Corinthians: 6 títulos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
- Ferroviária: 2 títulos (2014, 2019)
- Rio Preto: 1 título (2015)
- Centro Olímpico: 1 título (2013)
- Santos: 1 título (2017)
➡️ Zagueira da Seleção reforça Cruzeiro na briga pelo título do Brasileirão Feminino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias