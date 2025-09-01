Brasileirão Feminino A1 2026: veja todos os clubes participantes

Com o encerramento da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e o título conquistado pelo Santos, os 18 clubes que disputarão a Série A1 de 2026 já estão definidos. As vagas saltaram de 16 para 18 para a próxima temporada, e a competição chegará a 20 clubes em 2027.

Além das Sereias da Vila, que retornam à elite do futebol feminino, outras equipes também garantiram sua vaga, como o Botafogo, o Atlético-MG e o Fortaleza. O clube cearense, inclusive, disputará a competição pela primeira vez. Por outro lado, Sport e 3B da Amazônia, rebaixados nesta temporada, disputarão a segunda divisão em 2026.

Clubes confirmados na Série A1 do Brasileirão Feminino 2026

América-MG Atlético-MG Bahia Botafogo Corinthians Cruzeiro Ferroviária Flamengo Fluminense Fortaleza Grêmio Internacional Juventude Palmeiras Red Bull Bragantino Real Brasília Santos São Paulo

Maiores vencedores do Brasileirão Feminino

Desde o início do campeonato, em 2013, diversas equipes já conquistaram o título. O destaque absoluto vai para o Corinthians, que soma seis títulos, consolidando-se como a maior potência do futebol feminino brasileiro.

As Brabas do Timão, inclusive, estão na final da edição 2025 e enfrentam o Cruzeiro. Com jogos de ida e volta, as decisões ocorrem entre os dias 7 e 14 de setembro.

Confira a lista de campeões:

Flamengo/Marinha: 1 título (2016)

1 título (2016) Corinthians: 6 títulos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

6 títulos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) Ferroviária: 2 títulos (2014, 2019)

2 títulos (2014, 2019) Rio Preto: 1 título (2015)

1 título (2015) Centro Olímpico: 1 título (2013)

1 título (2013) Santos: 1 título (2017)

