Donos das melhores campanhas da competição, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na final do Brasileirão Feminino 2025. As datas prováveis são 7 e 14 de setembro.

O Corinthians será o mandante do jogo de volta, que ainda não tem estádio definido. As Brabas podem mandar os jogos no Pacaembu, Canindé ou Neo Química Arena, mas não na Fazendinha, que não segue determinações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para esta fase da competição.

Será o segundo encontro das duas equipes nesta edição do Brasileirão. Em junho, as Brabas venceram as Cabulosas por 4 a 2 no Parque São Jorge, pela 15ª rodada do Brasileirão feminino.

Como as equipes chegaram à final do Brasileirão Feminino

Corinthians e São Paulo empataram por 2 a 2 na manhã deste domingo (31), no Estádio Canindé, e avançou para a final do Brasileirão Feminino 2025. Mariza e Andressa Alves marcaram para as Brabas, enquanto Aline Milene e Isa Guimarães deixaram tudo igual para o Tricolor.

Como o time de Lucas Piccinato havia vencido por 2 a 0 no jogo de ida, o Corinthians ficou com a vaga na decisão e busca seu sétimo título nacional.

O Cruzeiro garantiu vaga na decisão do Brasileirão Feminino, mesmo com a derrota para o Palmeiras neste domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal.

A classificação foi assegurada graças à vantagem conquistada no confronto de ida, vencido pelas Cabulosas por 3 a 1. A partida contou com recorde de público, garantindo o novo recorde em jogos de futebol feminino em Minas Gerais.