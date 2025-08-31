menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com público recorde, Cruzeiro perde para o Palmeiras e se classifica à final do Brasileirão Feminino

Cabulosas avançam para a decisão pela primeira vez na história

cruzeiro x palmeiras gol
imagem camera(Foto: Flickr/CBF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGiselly Correa Barata,
Dia 31/08/2025
12:38
Atualizado há 1 minutos
O Cruzeiro garantiu vaga na decisão do Brasileirão Feminino, mesmo com a derrota para o Palmeiras neste domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal. A classificação foi assegurada graças à vantagem conquistada no confronto de ida, vencido pelas Cabulosas por 3 a 1. A partida contou com recorde de público, garantindo o novo recorde em jogos de futebol feminino em Minas Gerais.

Com o resultado, a final do Brasileirão feminino está decidida. As Cabulosas enfrentam o poderoso Corinthians na decisão do maior título nacional do ano. A final, que ainda aguarda confirmação oficial da CBF, está prevista para ocorrer nos dias 7 e 14 de setembro.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

O Cruzeiro manteve a mesma intensidade demonstrada na primeira partida da semifinal. Logo nos minutos iniciais, Vanessinha e Byanca Brasil criaram boas chances, exigindo defesas importantes da goleira Tapia. Após a pressão inicial, o Palmeiras equilibrou as ações e passou a crescer na partida. O time paulista chegou a marcar com Soll, mas, após cinco minutos de análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Nos instantes finais, o Palmeiras abriu o placar com Poliana, zagueira com passagem pela Seleção Brasileira. Após cobrança de escanteio, ela cabeceou e contou com falha da goleira Camila Rodrigues.

poliana
Poliana (à esquerda), do Palmeiras, autora do primeiro gol da partida (Foto: Flickr/CBF)

2️⃣ Segundo tempo

O Palmeiras manteve a intensidade no segundo tempo, enquanto o Cruzeiro enfrentava dificuldades na saída de bola. Amanda Gutierres quase marcou, mas Isa Haas evitou o gol com corte preciso na pequena área. Brena também levou perigo em chute de fora da área após erro da defesa cruzeirense. Apesar da pressão, o Cruzeiro empatou com Marília, que completou assistência de Isabela após lançamento do meio-campo. Em seguida, Isa Haas balançou as redes em cobrança de falta, mas teve o gol anulado por impedimento. O Palmeiras seguiu no ataque e voltou à frente com Amanda Gutierres, que marcou um belo gol de fora da área, o 17º na competição.

cruzeiro x palmeiras gol2
Marília, autora do gol do Cruzeiro na partida (Foto: Flickr/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA
Cruzeiro 1x2 Palmeiras
Semifinal — Brasileirão feminino

🗓️ Data e horário: domingo, dia 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Poliana 48'/2ºT (0-1); Marília 20'/2ºT (1-1); Amanda Gutierres 39'/2ºT (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Vitória Calhau (CRU); Fê Palermo, Espinales (PAL)
🕴️ Arbitragem: Rejane Caetano da Silva (árbitra); Gizeli Casaril e Brígida Cirilo Ferreira (auxiliares); Andreza Helena de Siqueira (quarto árbitro)
🏟️ Público: 13.533 pessoas
💰 Renda: R$ 275.340,00

🔵 Cruzeiro (Técnico: Jonas Urias)
Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Gisseli (Patríci Sochor); Bedoya, Gaby Soares (Pri Back), Marília (Letícia Alves), Vanessinha (Miriã); Byanca Brasil, Letícia Ferreira (Isa Haas).

🟢 Palmeiras (Técnica: Camilla Orlando)
Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Carla (Laís Estevam); Espinales (Ingryd), Diany (Tainá Maranhão), Andressinha, Brena; Amanda Gutierres, Soll (Greicy Landázury).

cruzeiro x palmeiras
Palmeiras (atrás) x Cruzeiro (à frente) antes do apito inicial (Foto: Flickr/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

