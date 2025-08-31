Com público recorde, Cruzeiro perde para o Palmeiras e se classifica à final do Brasileirão Feminino
Cabulosas avançam para a decisão pela primeira vez na história
O Cruzeiro garantiu vaga na decisão do Brasileirão Feminino, mesmo com a derrota para o Palmeiras neste domingo (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta da semifinal. A classificação foi assegurada graças à vantagem conquistada no confronto de ida, vencido pelas Cabulosas por 3 a 1. A partida contou com recorde de público, garantindo o novo recorde em jogos de futebol feminino em Minas Gerais.
Com o resultado, a final do Brasileirão feminino está decidida. As Cabulosas enfrentam o poderoso Corinthians na decisão do maior título nacional do ano. A final, que ainda aguarda confirmação oficial da CBF, está prevista para ocorrer nos dias 7 e 14 de setembro.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
O Cruzeiro manteve a mesma intensidade demonstrada na primeira partida da semifinal. Logo nos minutos iniciais, Vanessinha e Byanca Brasil criaram boas chances, exigindo defesas importantes da goleira Tapia. Após a pressão inicial, o Palmeiras equilibrou as ações e passou a crescer na partida. O time paulista chegou a marcar com Soll, mas, após cinco minutos de análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento. Nos instantes finais, o Palmeiras abriu o placar com Poliana, zagueira com passagem pela Seleção Brasileira. Após cobrança de escanteio, ela cabeceou e contou com falha da goleira Camila Rodrigues.
2️⃣ Segundo tempo
O Palmeiras manteve a intensidade no segundo tempo, enquanto o Cruzeiro enfrentava dificuldades na saída de bola. Amanda Gutierres quase marcou, mas Isa Haas evitou o gol com corte preciso na pequena área. Brena também levou perigo em chute de fora da área após erro da defesa cruzeirense. Apesar da pressão, o Cruzeiro empatou com Marília, que completou assistência de Isabela após lançamento do meio-campo. Em seguida, Isa Haas balançou as redes em cobrança de falta, mas teve o gol anulado por impedimento. O Palmeiras seguiu no ataque e voltou à frente com Amanda Gutierres, que marcou um belo gol de fora da área, o 17º na competição.
✅ FICHA TÉCNICA
Cruzeiro 1x2 Palmeiras
Semifinal — Brasileirão feminino
🗓️ Data e horário: domingo, dia 31 de agosto, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Poliana 48'/2ºT (0-1); Marília 20'/2ºT (1-1); Amanda Gutierres 39'/2ºT (1-2)
🟨 Cartões amarelos: Vitória Calhau (CRU); Fê Palermo, Espinales (PAL)
🕴️ Arbitragem: Rejane Caetano da Silva (árbitra); Gizeli Casaril e Brígida Cirilo Ferreira (auxiliares); Andreza Helena de Siqueira (quarto árbitro)
🏟️ Público: 13.533 pessoas
💰 Renda: R$ 275.340,00
🔵 Cruzeiro (Técnico: Jonas Urias)
Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Gisseli (Patríci Sochor); Bedoya, Gaby Soares (Pri Back), Marília (Letícia Alves), Vanessinha (Miriã); Byanca Brasil, Letícia Ferreira (Isa Haas).
🟢 Palmeiras (Técnica: Camilla Orlando)
Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Carla (Laís Estevam); Espinales (Ingryd), Diany (Tainá Maranhão), Andressinha, Brena; Amanda Gutierres, Soll (Greicy Landázury).
Tudo sobre
