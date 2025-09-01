Zagueira da Seleção reforça Cruzeiro na briga pelo título do Brasileirão Feminino
Defensora é peça-chave das Cabulosas
- Matéria
- Mais Notícias
Campeã da Copa América com a Seleção, a zagueira Isa Haas voltou a atuar pelo Cruzeiro neste domingo (31), na derrota para o Palmeiras, e chegou a marcar um gol, que acabou anulado pela arbitragem. Aos 23 anos, ela foi titular do time de Jonas Urias em 15 de 16 partidas na temporada 2025 do Brasileirão Feminino e estava fora em decorrência de um edema ósseo no joelho direito.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Cruzeiro x Palmeiras: partida bate recorde de público do Brasileirão Feminino de 2025
Futebol Feminino31/08/2025
- Futebol Feminino
Corinthians e Cruzeiro fazem final inédita do Brasileirão Feminino; veja datas
Futebol Feminino31/08/2025
- Futebol Feminino
Com público recorde, Cruzeiro perde para o Palmeiras e se classifica à final do Brasileirão Feminino
Futebol Feminino31/08/2025
Os números da defensora mostram sua importância no equilíbrio entre defesa e saída de bola. Isa Haas registra 23,8 passes certos por jogo (78%), incluindo 4,4 passes longos certos (53%), além de 3,9 cortes, 2,1 interceptações e 9,1 bolas recuperadas por partida.
Nos duelos aéreos, possui 58% de aproveitamento, e mesmo com média 1,6 faltas por jogo, mantém disciplina tática. Os números são da plataforma Sofascore.
Com esses números, Isa Haas se destaca tanto na proteção da defesa quanto na construção ofensiva, participando da saída de bola, lançamentos longos e retomadas, contribuindo para o equilíbrio da equipe em campo.
➡️ Com público recorde, Cruzeiro perde para o Palmeiras e se classifica à final do Brasileirão Feminino
Cruzeiro enfrenta atual campeão em final inédita
As Cabulosas terão o Corinthians como adversário na decisão do Brasileirão Feminino 2025. Os jogos terão horários confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas estão marcados para 7 e 14 de setembro, com jogo de ida em Belo Horizonte e volta em São Paulo.
Será o segundo encontro das duas equipes nesta edição do Brasileirão. Em junho, as Brabas venceram as Cabulosas por 4 a 2 no Parque São Jorge, pela 15ª rodada do Brasileirão feminino.
Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro fez jogo duro, mas acabou eliminado nos pênaltis para o Corinthians e se despediu da competição. Agora, terá a chance de reecontrar o time de Lucas Piccinato e conquistar a taça nacional pela primeira vez.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias