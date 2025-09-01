Campeã da Copa América com a Seleção, a zagueira Isa Haas voltou a atuar pelo Cruzeiro neste domingo (31), na derrota para o Palmeiras, e chegou a marcar um gol, que acabou anulado pela arbitragem. Aos 23 anos, ela foi titular do time de Jonas Urias em 15 de 16 partidas na temporada 2025 do Brasileirão Feminino e estava fora em decorrência de um edema ósseo no joelho direito.

Os números da defensora mostram sua importância no equilíbrio entre defesa e saída de bola. Isa Haas registra 23,8 passes certos por jogo (78%), incluindo 4,4 passes longos certos (53%), além de 3,9 cortes, 2,1 interceptações e 9,1 bolas recuperadas por partida.

Nos duelos aéreos, possui 58% de aproveitamento, e mesmo com média 1,6 faltas por jogo, mantém disciplina tática. Os números são da plataforma Sofascore.

Com esses números, Isa Haas se destaca tanto na proteção da defesa quanto na construção ofensiva, participando da saída de bola, lançamentos longos e retomadas, contribuindo para o equilíbrio da equipe em campo.

Cruzeiro enfrenta atual campeão em final inédita

As Cabulosas terão o Corinthians como adversário na decisão do Brasileirão Feminino 2025. Os jogos terão horários confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas estão marcados para 7 e 14 de setembro, com jogo de ida em Belo Horizonte e volta em São Paulo.

Será o segundo encontro das duas equipes nesta edição do Brasileirão. Em junho, as Brabas venceram as Cabulosas por 4 a 2 no Parque São Jorge, pela 15ª rodada do Brasileirão feminino.

Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro fez jogo duro, mas acabou eliminado nos pênaltis para o Corinthians e se despediu da competição. Agora, terá a chance de reecontrar o time de Lucas Piccinato e conquistar a taça nacional pela primeira vez.

