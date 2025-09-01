No dia em que o Corinthians comemora 115 anos de de fundação, a lateral-esquerda Tamires, de 37 anos, também celebra sua história no clube. São seis temporadas defendendo o Timão, com números consistentes e uma coleção de conquistas.

continua após a publicidade

Ídola da torcida e uma das líderes do elenco, a camisa 37 fez questão de deixar sua homenagem ao clube no dia do aniversário. Ela publicou a mensagem em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (1).

— Parabéns, Corinthians. Obrigada pela oportunidade que me dá de escrever minha história aqui, um clube que conecta sonhos, vidas, propósito, que tem um povo fiel, apaixonado, louco, louco por ti Corinthians. Eu te amo! — escreveu Tamires.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: Tamires fala ao L! sobre volta à Seleção feminina e idolatria no Corinthians

Desde que chegou ao clube, em 2019, Tamires disputou 192 jogos, sendo 158 como titular, marcou 36 gols, deu 27 assistências e recebeu 15 cartões amarelos. Nesse período, conquistou 13 títulos com a equipe. Os números são da plataforma Sofascore.

A lateral tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2025. Em entrevista exclusiva ao Lance! em junho, ela falou sobre o carinho do torcedor e se considera ídola.

continua após a publicidade

— Eu vou falar que eu amo o carinho do torcedor corinthiano. Se eles me consideram (ídola), por que não me considerar também? É uma honra muito grande, um privilégio enorme, são muitos anos trabalhando para dar alegria a essa camisa. Eu realmente amo muito o Corinthians e acho que os torcedores conseguem ver essa paixão nos meus jogos, nos meus olhos, nas minhas entrevistas. Então, sim, eu me sinto ídola. — disse ela.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

🏆 Títulos de Tamires no Corinthians

6 Campeonatos Brasileiros (2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

3 Libertadores Femininas (2019, 2021, 2023)

4 Paulistas (2019, 2020, 2021 e 2023)

3 Supercopas do Brasil (2022, 2023 e 2024)

Uma Copa Paulista Feminina (2022)