Santos empata com Botafogo e é campeão do Brasileirão Feminino Série A2 2025
Peixe conquistou o título na Vila Belmiro
Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Santos empatou com o Botafogo por 1 a 1 na tarde deste sábado (30), na Vila Belmiro, em Santos (SP), e faturou o título da Série A2 Feminina 2025. Os gols foram de Carol, para as Gloriosas, e Carol Baiana, para o Alvinegro Praiano.
As Sereias da Vila conquistaram a segunda divisão nacional pela primeira vez e estão garantidas na primeira divisão em 2026. Além do Santos, Fortaleza, Atlético Mineiro e o Botafogo, vice-campeão, estão na elite do Brasileirão.
Sereias da Vila empatam diante de torcida
O Santos começou melhor a partida e teve em Thaisinha sua principal peça ofensiva. A camisa 10 comandava as ações e criou a primeira grande chance aos 19 minutos.
Em jogada de triangulação, Thaisinha limpou a defesa e acionou Analuyza, que cruzou na medida para Laryh. A atacante subiu bem, mas cabeceou para fora, desperdiçando a oportunidade de abrir o placar.
Depois do susto, o Botafogo cresceu no jogo e passou a chegar com mais perigo. Aos 30 minutos, Carol foi derrubada por Rafa Andrade dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti.
Na primeira cobrança, a goleira Stefane defendeu, mas a arbitragem mandou repetir por adiantamento. Na segunda tentativa, Carol bateu firme no canto direito e abriu o placar para as Gloriosas: 1 a 0, aos 42 minutos da primeira etapa.
Com o gol, o placar agregado ficou em 1 a 1, o que levaria a partida às penalidades. O Santos foi para o intervalo sob os aplausos da torcida, que entoou: ‘o Santos é o time da virada’.
O segundo tempo começou movimentado na Vila Belmiro. O Santos tentou pressionar nas bolas paradas, mas esbarrou na falta de tranquilidade para concluir. O Botafogo respondeu rápido: Júllia arriscou de fora da área e levou perigo ao gol de Stefane.
Aos 16 minutos, Leidiane cruzou com precisão e encontrou Carol Baiana sozinha, em posição legal. A atacante dominou, mas acabou finalizando por cima, desperdiçando grande oportunidade. O lance acordou as Sereias, que passaram a acelerar o jogo e apostar na bola aérea como principal arma ofensiva.
A pressão surtiu efeito na reta final. Aos 34, após cobrança de escanteio de Suzane Pires, a defesa do Botafogo não conseguiu afastar e Carol Baiana aproveitou a sobra para empatar, 1 a 1. Nos minutos finais, as equipes seguiram em duelo intenso, com entradas fortes e clima quente em campo. O empate persistiu até o apito final, garantindo a taça para o Santos diante de sua torcida.
SANTOS 1 X 1 BOTAFOGO
FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025
📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 15h (horário de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Gols: Carol (42’ 1T), Carol Baiana (35’ 2T)
Público: 7.866 torcedores (entrada gratuita)
BOTAFOGO: Michelle, Sinara, Grazy, Thaiane, Natane; Rita Bove (Kika), Basílio, Bia, Tipa, Carol, Júllia (Analu). Técnico: Léo Goulart.
SANTOS: Stefane, Leidiane, Ana Alice, Pardal, Larissa Vasconcelos, Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha, Analuiza, Samara (Carol Baiana) e Laryh. Técnico: Caio Couto
