A jovem atacante Ravena, do Cruzeiro, encara em 2026 o início de uma nova fase na carreira, marcada pela mudança precoce de casa, adaptação rápida e o desafio de se firmar em um dos elencos mais competitivos do país. Ela soma cinco jogos, um gol e uma assistência na Raposa neste início de Brasileirão Feminino.

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Aos 17 anos, a jogadora relembra o processo de saída da Bahia ainda na adolescência para buscar espaço no futebol, movimento que, segundo ela, exigiu maturidade antes do tempo.

— Foi muito difícil ficar longe da família, ainda mais muito nova. Eu tinha 14 anos e não sabia de nada. Foi um desafio novo, bem diferente — contou, em entrevista exclusiva ao Lance!.

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A trajetória começou nas escolinhas, em meio a treinos com meninos e incentivo familiar. A ida para o Fortaleza foi o primeiro passo, ainda na base, antes de ganhar minutos no profissional. A mudança de estado, apesar da resistência inicial, foi tratada como inevitável dentro do sonho de seguir carreira.

— De boa não foi, né? Mas fazer o quê? Era meu sonho — resumiu.

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A decisão em jogar no Cruzeiro

A transferência para o Cruzeiro aconteceu durante a disputa do Mundial Sub-17 e não exigiu muita hesitação. A atleta já acompanhava o clube, vice-campeão brasileiro na temporada passada, e viu na proposta a oportunidade de evolução em um ambiente mais estruturado.

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— Fiquei muito feliz quando chegou. Eu já vinha acompanhando o Cruzeiro, então nem pensei muito.

Em Belo Horizonte, Ravena descreve uma adaptação rápida dentro e fora de campo. No clube, destaca o ambiente acolhedor e o suporte oferecido como fatores determinantes para o desempenho.

— As meninas me receberam muito bem. A estrutura aqui é muito boa, dão todo o suporte. Isso influencia muito no desempenho.

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Ravena, atacante do Cruzeiro. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Entre o campo e a sala de aula

Dividindo a rotina entre treinos e o primeiro ano do ensino médio, a atacante lida com a exigência dupla de formação esportiva e educacional. Ainda assim, mantém o foco no desenvolvimento gradual dentro de campo, sem apontar um único aspecto a evoluir.

— Eu acho que tenho que melhorar em tudo um pouco, todos os dias.

A admiração por Tainara

No elenco, a convivência com jogadoras experientes também marcou a chegada. A defensora Tainara foi uma das referências iniciais, hoje transformada em proximidade no dia a dia.

— No começo eu fiquei assim, né, de jogar com ela. Agora já é best friend.

Contato com a torcida

Ravena destacou que o contato inicial com a torcida do Cruzeiro tem sido positivo, mas ainda vive a expectativa de atuar em um cenário de maior público, como o visto pelo clube na última temporada.

— O contato com o torcedor foi da hora lá na Arena do Jacaré, mas ainda estou na expectativa de jogar em um ambiente maior, com mais gente — afirmou.

A atacante também ressaltou o carinho recebido, principalmente fora de campo, e disse não ter sentido pressão até agora.

— Nas redes sociais é mais carinho mesmo. A torcida tem sido bem suave comigo até aqui — completou.

Seleção sub-20

Com passagem recente pela Seleção Sub-17, Ravena também projeta novos passos em nível internacional, mas sem ansiedade. O objetivo, segundo ela, é manter o desempenho no clube e deixar a convocação como consequência.

— Meu foco é estar bem aqui. Se vier convocação (para a seleção sub-20), ótimo. Se não vier, sigo trabalhando.

Entre treinos, escola e adaptação a uma nova cidade, a jovem atacante vai construindo seu espaço em um cenário cada vez mais competitivo, carregando na trajetória marcas de uma geração que chega mais cedo ao alto rendimento e aprende, no caminho, a lidar com as exigências dentro e fora de campo.