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Bragantino perde para a Ferroviária, mas garante vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina

Lance!TV transmitiu a partida, que terminou com vitória da Ferroviária por 3 a 2 e classificação do Massa Bruta por 4 a 3 no placar agregado

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 20:35
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Jogadora do Bragantino comemora gol
Foto: Cárila Covas/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino está na semifinal da Copa do Brasil Feminina. Mesmo com a derrota por 3 a 2 para a Ferroviária nesta terça-feira, a equipe garantiu a classificação após vencer o jogo de ida por 2 a 0 e fechar o confronto das quartas de final com 4 a 3 no placar agregado. A partida decisiva teve transmissão da Lance!TV. Veja na íntegra como foi!

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O confronto foi marcado por mudanças no placar e pressão da Ferroviária até os minutos finais. A equipe de Araraquara precisava reverter a desvantagem construída na ida e começou buscando o ataque. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Fátima Dutra aproveitou uma saída de bola equivocada e finalizou de fora da área para abrir o placar.

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A resposta do Bragantino veio rapidamente. Dois minutos depois, Mylena recebeu na entrada da área e acertou um chute forte de direita, sem chances para a goleira Luciana, deixando tudo igual em Bragança Paulista.

Ferroviária reage, mas Bragantino garante a vaga

Na volta do intervalo, a Ferroviária voltou a ficar à frente. Logo no primeiro minuto da etapa final, Fátima Dutra cobrou uma falta cruzada, e a bola entrou após passar pela área sem desvio. O Bragantino, porém, voltou a empatar aos 10 minutos, quando Duda Rodrigues aproveitou um erro na saída de bola adversária e tocou na saída da goleira.

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A Ferroviária marcou o terceiro gol aos 28 minutos. Após cruzamento de Dos Santos pela direita, Rhaissa subiu para cabecear e recolocar a equipe da casa em vantagem no jogo.

Nos minutos finais, a Ferroviária aumentou a pressão em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Micaelly cruzou em direção à meta e obrigou Karol Alves a espalmar; na sequência, a bola ainda bateu no travessão. A equipe também acumulou finalizações e escanteios, mas não conseguiu marcar novamente.

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Com o apito final, o Bragantino confirmou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Feminina, apesar da derrota por 3 a 2. A equipe avançou com vantagem de um gol no placar agregado, após construir o resultado necessário na partida de ida.

A decisão teve transmissão da Lance!TV, que acompanhou a disputa por uma vaga entre as quatro melhores equipes da competição.

Adversário será conhecido após sorteio

A CBF divulgou na noite de segunda-feira a data do sorteio dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. A cerimônia será realizada na sede da entidade, às 15h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Até o momento, apenas o Bragantino garantiu a classificação. Saiba todos os detalhes!

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