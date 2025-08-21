Botafogo supera o Internacional e vai à final do Brasileirão Feminino sub-20

O Botafogo é o primeiro finalista do Brasileirão Feminino sub-20. Depois de vencer por 3 a 0 no jogo de ida, em casa, o Alvinegro empatou por 2 a 2 com o Internacional no estádio Francisco Rivolletto, em Porto Alegre (RS), e avançou para a segunda decisão consecutiva no campeonato.

O adversário na final será Corinthians ou Flamengo, que se enfrentam às 18h, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Rubro-Negro venceu primeiro jogo por 1 a 0 e leva a vantagem do empate. Caso o clube carioca se classifique, a edição de 2025 reeditará a decisão de 2024, vencida pelas Meninas da Gávea.

Como foi Internacional 2 x 2 Botafogo

O Internacional precisava do resultado, mas o Botafogo foi quem tomou as primeiras iniciativas do jogo. No entanto, o início intenso das Crias Gloriosas não amedrontou as Coloradas, que rapidamente tomaram conta da partida. Aos 9 minutos, abriram o placar com Gabi Inácio, que aproveitou a sobra da dividida de Joana com a goleira Sarah e chutou forte com o gol aberto.

As gaúchas cresceram depois de marcar e pressionaram a meta alvinegra até o fim do primeiro tempo. Aos 15, Joana quase ampliou depois de subida em velocidade de Danny Teixeira e, aos 19, Erica tentou surpreender Sarah e bateu de longe, mas a bola saiu por pouco em tiro de meta. Mais tarde, a zagueira Thaynara salvou uma bola em cima da linha após cabeçada de Sarah, evitando o segundo gol do Inter.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo, mas dessa vez quem marcou cedo foi o Botafogo. Aos 4 minutos, Ana Lu igualou o placar com assistência de Bebê, que fez a jogada de profundidade pela direita e tocou para dentro da área. A partir do empate, o time carioca equilibrou a partida e ficou perto da virada com Ana Lu, mas a camisa 8 chutou para fora. O gol sofrido abalou as Coloradas, que demoraram a se reencontrar na partida, voltando a ameaçar aos 23, em cobrança de falta de Joana interceptada por Thaynara. Em lance parecido aos 30, a camisa 11 gaúcha mirou o ângulo, mas errou por pouco.

A partida, que havia esfriado, voltou a esquentar nos acréscimos. Aos 48, Cabral recebeu na entrada da área e bateu forte de perna esquerda para virar para o Botafogo. Aguerridas, as Gurias Coloradas não desistiram e empataram poucos minutos depois, com Joana, que se aproveitou de um bate-rebate na área botafoguense.

Botafogo e Internacional se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Feminino sub-20 (Foto: Henrique Lima/BFR)

Caminho do Botafogo até a final

O Botafogo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino Sub-20. No Grupo B com Bragantino, Sport e Independente, marcou 20 gols e não sofreu nenhum.

Nas quartas de final, eliminou o Santos nos pênaltis por empatar no placara agregado. As Sereinhas da Vila venceram a ida por 3 a 1 em casa, mas perderam por 2 a 0 fora. Nas penalidades, as cariocas venceram por 5 a 3.

Domínio no Brasileirão Feminino sub-20

Esta é a segunda temporada em que Botafogo, Internacional, Flamengo e Corinthians foram semifinalistas da competição. No entanto, em 2024 os confrontos foram diferentes: as Gurias Coloradas enfrentaram o Rubro-Negro, enquanto as Brabinhas enfrentaram as Gloriosas. Na ocasião, ambos os cariocas se classificaram e as Meninas da Gávea venceram as rivais por 7 a 0.

Além deles, apenas outros três times chegaram à semifinal. Fluminense, Grêmio e São Paulo alcançaram a etapa decisiva do campeonato nas temporadas passadas.

Vale destacar que, desde a primeira edição do Brasileiro Feminino Sub-20, apenas quatro times fizeram final. Em 2022 e 2023, Internacional e São Paulo protagonizaram a decisão e o Colorado levou a taça nas duas ocasiões. Em 2024, Flamengo e Botafogo decidiram o título, o que pode se repetir em 2025.