Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (03/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (3)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
06:00
Danilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores
imagem cameraDanilo foi o herói do Flamengo na final da Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu - espanhol, italiano, inglês etc.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 3 de dezembro de 2025)

Brasileirão

Fortaleza x Corinthians – 19h – Sportv e Premiere
RB Bragantino x Vitória – 19h – Premiere
Juventude x Santos – 19h30 – Prime Video
Bahia x Sport – 20h – Premiere
São Paulo x Internacional – 20h – Premiere
Atlético-MG x Palmeiras – 21h30 – Globo e Premiere
Flamengo x Ceará – 21h30 – Globo, ge tv e Premiere

Campeonato Inglês

Arsenal x Brentford – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Brighton x Aston Villa – 16h30 – Disney+
Burnley x Crystal Palace – 16h30 – Disney+
Wolverhampton x Nottingham Forest – 16h30 – Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
Leeds United x Chelsea – 17h15 – Xsports e Disney+
Liverpool x Sunderland – 17h15 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Liverpool entra em campo pela Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)
Copa da Itália (oitavas de final)

Atalanta x Genoa – 11h – SportyNet
Napoli x Cagliari – 14h – SportyNet
Inter de Milão x Venezia – 17h – SportyNet

Copa da Alemanha (oitavas de final)

Freiburg x SV Darmstadt 98 – 14h – Disney+
VfL Bochum x Stuttgart – 14h – Xsports e Disney+
Hamburgo x Holstein Kiel – 16h45 – Disney+
Union Berlin x Bayern de Munique – 16h45 – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Real Madrid – 15h – Disney+

Campeonato Escocês

Dundee United x Rangers – 16h45 – Canal GOAT

Copa do Rei (segunda fase)

Antoniano x Villarreal – 17h – Disney+
Ourense x Girona – 17h – Disney+
Quintanar Del Rey x Elche – 17h – Disney+
Reus x Real Sociedad – 17h – Disney+
Torrent x Real Betis – 17h – ESPN 3 e Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf (final)

Club Xelaju x LD Alajuelense – 23h – Disney+

