O Botafogo venceu o Mixto por 5 a 2 neste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, e garantiu vaga na elite do Brasileirão Feminino na próxima temporada. Será a terceira participação do clube na primeira divisão nacional.

O adversário das Gloriosas na semifinal sairá do duelo entre Fortaleza e Minas Brasília, marcado para este domingo (6), às 15h, no Estádio Presidente Vargas.

Botafogo mostra superioridade em campo

As Gloriosas tinham a vantagem após vencer o primeiro jogo por 2 a 1. O jogo de volta, neste sábado, foi marcado por domínio alvinegro no segundo tempo e virada histórica.

O time mato-grossense abriu o placar com Eduardo Balbino, mas Thaynara marcou contra e deixou tudo igual. O Mixto ainda chegou ao segundo gol com Sabrina Aguiar.

A segunda etapa teve início com mais intensidade das Gloriosas. Carol fez 2 a 2 e Júllia ampliou. Na reta final, Carol marcou o segundo dela no jogo e Bebê fechou a conta.

Botafogo venceu Mixto-MT na Série A2 Feminina. (Foto: Arthur Barreto/ BFR)

A campanha alvinegra

Na primeira fase, o Botafogo terminou na vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos somados em sete rodadas. No mata-mata, levou a melhor no primeiro confronto, com vitória por 2 a 1 e gols de Bia e Júllia.

Confira números: