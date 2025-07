Botafogo demite gerente de futebol feminino dois dias após acesso

Na noite desta segunda-feira (7), o Botafogo anunciou o desligamento de três profissionais ligados ao futebol feminino, inclusive o gerente Caio Barroco. As demissões ocorrem dois dias depois das Gloriosas conquistarem o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino.

Caio Barroco assumiu o feminino do Botafogo em setembro de 2023 e deixa o clube próximo de completar dois anos de trabalho. Também foram desligados do clube o preparador de Goleiras do Sub-20, Johnny Quirino, e a supervisora Juliana Oliveira.

— Não me sinto confortável para falar sobre o assunto, principalmente por telefone. Mas, apenas para que não haja uma má interpretação do silêncio: o desligamento me pegou de surpresa pelo momento da temporada e pelos objetivos alcançados. Ainda assim, foi justificável diante do interesse do clube em alçar voos mais altos com a recolocação na elite do Brasileiro. Continuo torcendo pelo projeto, mesmo que, infelizmente, de longe agora — disse Barroco, em contato com o Lance!.

Nota de desligamento

— O Botafogo comunica o desligamento do Gerente do Futebol Feminino alvinegro, Caio Barroco, do Preparador de Goleiras do Sub-20, Johnny Quirino, e da Supervisora, Juliana Oliveira. Reafirmando seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino, o Clube passa por uma reestruturação no organograma e em breve os novos profissionais responsáveis pelas funções serão anunciados. — diz nota divulgada pelo clube.

Em resposta à reportagem do Lance!, o Botafogo informou que ainda não definiu um nome, mas garantiu que o anúncio será feito em breve.

Relembre acesso do Botafogo feminino

O Botafogo venceu o Mixto por 5 a 2 neste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, e garantiu vaga na elite do Brasileirão Feminino na próxima temporada. Será a terceira participação do clube na primeira divisão nacional.

O adversário das Gloriosas na semifinal sairá do duelo entre Fortaleza e Minas Brasília, marcado para este domingo (6), às 15h, no Estádio Presidente Vargas.