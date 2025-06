Após um ano longe de casa, o Bahia recebe a Ferroviária na Arena Fonte Nova neste domingo (8), às 11h, pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. A duas rodadas do fim do campeonato, as Mulheres de Aço precisam vencer para se manter dentro da zona de classificação, e para isso contam com o apoio da torcida tricolor.

Para o duelo, a diretoria definiu a entrada mediante a doação de 1 kg de alimento. A estimativa de público é de pouco mais de 3.000 torcedores.

Torcida do Bahia na entrada da Fonte Nova para acompanhar Bahia e Ferroviária pelo Brasileirão feminino. (Foto: Rafael Carmo)

Tricolores comemoram retorno à Fonte Nova

O clima familiar motivou Sônia Maria de Carvalho, autônoma, a levar o sobrinho de oito anos para o estádio.

— Eu não consigo acompanhar tanto, porque a vida é muito agitada, mas apoio as meninas e tenho um carinho muito grande (pelo time feminino). — diz ela.

— É lazer, reconhecimento, torcida feminina. A mulher tem que estar em todos os lugares, independente dos afazeres, temos os direitos também — completa Sônia.

Único torcedor do Bahia na família, o garoto Emanuel Neres Silva, esteve nas arquibancadas pela primeira vez. Alegre e ansioso para entrar no estádio, a expectativa dele não poderia ser outra: vitória das Mulheres de Aço.

- Quero ver as meninas brocarem, fazer gols e saí campeãs. Estou muito ansioso, quando ela (Sônia) me deu a notícia, eu me alegrei, pulei, nem sabia o que fazer - conta o garoto com sorriso no rosto perto da entrada principal da Arena Fonte Nova.

Outro que marcou presença foi o torcedor Jeferson Amaral, que levou a esposa Íris e os filhos para acompanhar a partida. Para ele, a modalidade ainda precisa de mais espaço na mídia, inclusive com transmissões em TV aberta.

- Eu acompanho um pouco o futebol feminino, até porque não é muito transmitido na televisão, mas estou sempre presente quando tem jogos aqui no Pituaçu ou na Fonte Nova. Sempre bom ter o público presente. Dá para trazer a criançada e a esposa para acompanhar mais de perto o futebol feminino.

Jeferson e família nos arredores da Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Símbolo da torcida tricolor, Mamusca, de 61 anos, famosa por ser presença certa em jogos do futebol masculino, também prestigiou o jogo das Mulheres de Aço.

— Até que enfim, graças a Deus, o futebol feminino está sendo reconhecido e valorizado, porque no passado não era assim — diz ela.

— A CBF obrigou os times profissionais (da primeira divisão) a fazer o feminino e isso é muito bom. O lugar da mulher não é em casa, não. É onde ela quiser! Inclusive jogando boa, na Arena, torcendo para o Bahia. — defende Mamusca.

O detalhe é que Mamusca fez uma verdadeira maratona para acompanhar a partida. Moradora de Santo Antônio de Jesus, a 192 km de Salvador, ela esteve no jogo do time masculino do Bahia na noite do último sábado, contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, e, ainda assim, fez questão de ver de perto o retorno do Bahia ao estádio em um duelo decisivo do Brasileirão Feminino na manhã deste domingo.

- Vim para o jogo ontem (sábado), voltei para Santo Antônio (de Jesus), dormi uma da manhã e acordei hoje cinco horas da manhã para ver as meninas, porque temos que prestigiar e alavancar de vez a modalidade.

- Queria ver colocar o jogo dos homens 11 horas da manhã também para sentirem o sol queimando na testa e as chuteiras esquentarem. Espero que o próximo jogo seja às 16 horas pra gente vir depois do almoço - diz com irreverência.

Mamusca, torcedora símbolo do Bahia, acompanha futebol feminino. (Foto: Rafael Carmo / Lance!)

Próximos desafios do Bahia

O Bahia fecha o Brasileirão feminino diante do 3B da Amazônia, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), no domingo (15), às 16h. Na última rodada, enfrenta o Juventude, na quarta-feira (18), às 15h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.