A zagueira Yasmim Cosmann, que disputou a primeira fase do Brasileirão Feminino pelo Fluminense, está perto de reforçar o São Paulo. A jogadora tem negociação avançada com o clube e pode voltar a atuar por uma equipe paulista após três temporadas vestindo a camisa da Ferroviária, de Araraquara, entre 2020 e 2023.

A informação inicial sobre o interesse do São Paulo em uma zagueira foi divulgada pelo perfil "São Paulo Feminino News". A reportagem do Lance! apurou que Yasmim está próxima de retornar ao futebol paulista, e tem o Tricolor como provável destino. Uma fonte consultada pela reportagem descartou um retorno à Ferroviária. Procurado, o São Paulo não retornou até o fechamento desta matéria.

Kaká, que disputa a Copa América com a Seleção feminina, tem proposta do exterior e pode estar de saída. Além dela, Bia Menezes também é alvo do mercado.

Conheça Yasmim Cosmann, ex-zagueira do Flu

Natural de Seara (SC), a zagueira Yasmim Cosmann iniciou a carreira no Pinhalense, passou pela Chapecoense e defendeu o Grêmio em 2019, quando despertou o interesse da Ferroviária. No clube de Araraquara, construiu uma trajetória sólida, atuando tanto nas categorias de base quanto no time profissional, com destaque para o título da Libertadores em 2020.

A defensora também tem passagem pela Seleção Brasileira de base, tendo sido campeã do Sul-Americano Sub-17 em 2018.

Entre seus pontos fortes estão a boa estatura, a juventude e a eficiência na marcação individual. Embora não se destaque pela velocidade, compensa com leitura de jogo e bom posicionamento. Em sua última temporada pelo Fluminense, evoluiu na saída de bola e se tornou uma peça mais confiável na construção desde a defesa.

Yasmim se despediu oficialmente do Fluminense na última segunda-feira (21), por meio das redes sociais. “Hoje me despeço do clube que foi minha casa por esses últimos anos. Levo comigo aprendizados, amizades, crescimento e muitos momentos especiais que vivi vestindo essa camisa. Agradeço a todos que fizeram parte dessa trajetória, a cada pessoa que contribuiu de alguma forma nesse caminho. O Fluminense sempre fará parte da minha história, gratidão por tudo que vivi aqui”, escreveu. Veja o vídeo de despedida:

