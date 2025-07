Com o encerramento da fase de grupos da Copa América Feminina, as semifinais têm confrontos, datas e horários definidos. Argentina, Uruguai, Brasil e Colômbia seguem na briga pelo título.

Na fase final, as 4 seleções classificadas da fase de grupos disputarão as semifinais. As equipes vencedoras das semifinais se enfrentam na final, enquanto as derrotadas jogam a disputa do 3º lugar.

Desta forma, a Argentina enfrenta a Colômbia na segunda-feira (28), às 21h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O Brasil entra em campo na terça-feira (29), às 21h, contra o Uruguai, no mesmo estádio.

Chile e Paraguai duelam pelo 5º lugar da competição na segunda-feira (28), às 18h, no Estádio Banco Guayaquil.

Como foi a última rodada da fase de grupos

Líder do grupo, a Argentina venceu o Equador por 2 a 0, sem grandes dificuldades, na última quinta-feira (24), com gols marcados por Kishi Nuñez e Florencia Bonsegundo.

No mesmo dia, o Uruguai fez sua parte e venceu o Chile, um adversário direto, por 3 a 0. As uruguaias marcaram com Pâmela González e Wendy Carballo (2x).

Belén Aquino comemora gol pela seleção do Uruguai. (Foto: Seleção Uruguaia/Divulgação)

Brasil e Colômbia empataram por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (25), Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pela 5ª rodada da Copa América Feminina. O jogo foi marcado por muita tensão, faltas e expulsão da goleira Lorena, do Brasil.

Argentina foi a primeira seleção classificada ao mata-mata da Copa América Feminina. (Foto: AFA/Reprodução)

Próximos jogos da Copa América Feminina 2025