No principal jogo da 13ª rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians recebe o Flamengo nesta segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Canindé, em São Paulo (SP). O jogo será transmitido pelo Sportv e Globoplay.

O Corinthians tenta retomar a vice-liderança após ser ultrapassado pelo São Paulo no último sábado. O Flamengo, por sua vez, vive uma crescente após a chegada de Rosana Augusto e ocupa a quinta colocação.

Ingressos para a partida custam R$ 23 para arquibancada e R$ 35 o assento numerado. A venda é feita exclusivamente online, pela plataforma www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

Ficha do jogo COR FLA 13ª RODADA Brasileirão feminino Data e Hora Segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília) Local Estádio Canindé, São Paulo (SP) Árbitro Andreza Helena de Siqueira (MG) Assistentes Leandra Aires Cossette (SP) Onde assistir

Momento de Corinthians e Flamengo

Após oscilações na primeira fase do campeonato, o Corinthians vive boa fase sob comando de Lucas Piccinato. No Brasileirão, a equipe vem de quatro triunfos e um empate nos últimos cinco jogos, ou seja, sem derrotas até o momento.

As Brabas, por outro lado, têm o departamento médico lotado no momento. Estão se recuperando de lesão: Carol Nogueira (fascite plantar no pé direito), Duda Mineira (lesão de cartilagem no joelho esquerdo), além de Lelê, Tamires e Letícia Santos em fase de transição e controle de carga. Gi Fernandes, fora da última partida por uma gripe, deve voltar a ser relacionada.

Jogadoras do Corinthians comemoram vitória. (Foto: Rebeca Reis / Ag. Paulistão)

O Flamengo não perde desde abril e tenta dar sequência à boa fase. Na rodada anterior, goleou o Inter por 4 a 1 na Gávea. Além de nomes experientes como Gláucia e Cristiane, o Rubro-Negro também tem jovens talentos como a atacante Mariana.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Flamengo feminino

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLAMENGO - 13ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (13ª rodada)

📆 Data e horário: segunda, 9 de junho, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Canindé, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Lucas Piccinato):

Nicole; Thais Ferreira, Mariza, Leticia, Jaqueline, Duda Sampaio, Yaya, Juliete, Andressa Alves, Jhonson e Vic Albuquerque.

FLAMENGO (Técnica Rosana Augusto):

Karol Alves; Monalisa, Agustina, Flávia Mota, Chaiane, Fernandinha, Djeni, Juliana, Mariana Fernandes, Cristiane Rozeira e Gláucia.