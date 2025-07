O Vasco da Gama anunciou na tarde desta sexta-feira (25), Simone Lourenço como nova coordenadora de futebol feminino. O clube, responsável por revelar nomes como Marta e Angelina, tenta se consolidar na modalidade após permanecer na segunda divisão nesta temporada. E a base é uma das fortalezas deste novo momento.

continua após a publicidade

Nesta temporada, o time profissional do Vasco caiu na fase de grupos da Série A2 e não disputou o mata-mata de acesso. Atualmente, a modalidade está dentro da SAF e passa por um processo de integração com o departamento de futebol profissional do clube.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Base como pilar do crescimento do Vasco da Gama

Na base, o Cruz-Maltino mantêm equipes Sub-17 e Sub-20. A reportagem do Lance! acompanhou um momento de integração entre as categorias em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Em entrevista exclusiva, Simone Lourenço e o supervisor da modalidade, Gabriel Peres, detalharam os planos do clube para o futebol feminino. Peres destacou o interesse do clube em virar referência.

— A gente entende que o futebol feminino faz parte da identidade do Vasco. O clube teve alguns recomeços na modalidade ao longo dos anos, e agora o nosso objetivo é consolidar essa trajetória, buscando estabilidade para estabelecer de vez a marca Vasco também no futebol feminino, como outros grandes clubes já conseguiram — disse o supervisor.

continua após a publicidade

Vasco tenta retornar ao elite do Brasileirão Feminino. (Foto: Vasco/Divulgação)

— O Vasco é um clube reconhecido por sua história de inclusão, luta e representatividade, então o futebol feminino tem que estar dentro disso. Não se trata apenas de cumprir uma obrigatoriedade: o feminino é parte do que somos enquanto Vasco da Gama. Queremos que nos reconheçam como futebol do Vasco, independentemente de ser feminino ou masculino — completa.

Apesar das limitações legais para contratos longos (a maioria é de até dois anos), o clube já trabalha com atenção para proteger suas promessas. O objetivo é criar um processo de transição da base para o time principal, oferecendo acompanhamento próximo da comissão técnica.

Simone Lourenço e a experiência com formação de atletas

Professora universitária de Odontologia da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do projeto CF4 (Centro de Formação e Fomento ao Futebol Feminino), Simone se dedicou à formação de atletas durante toda sua trajetória. Desde 2024, o CF4 mantêm parceria com o Vasco.

O projeto, inspirado no Centro Olímpico de São Paulo, tenta aprimorar o atendimento a atletas, e conta com estrutura de ônibus, profissionais de saúde e comissões técnicas. Perguntada sobre sua visão do futuro

— Vejo o Vasco e o CF4 juntos, com um centro de treinamento próprio, adequado, com categorias Sub-15, Sub-13 e até futsal como suporte à formação. O Vasco tem tradição e história, é hora de acordar essa identidade adormecida — disse Simone. Como coordenadora, ela reafirmou seu compromisso com o crescimento da modalidade.

— Minha projeção para 2025 é sedimentar pilares na gestão técnica e financeira da modalidade, além de desenvolver ações para fomentar interna e externamente o futebol feminino do Vasco.

E para 2026, buscar ascensão no Campeonato Brasileiro A2 para a elite do A1, além de desenvolver as categorias de base Sub-20 e Sub-17, ampliando a participação no calendário de campeonatos estaduais e nacionais — declarou.