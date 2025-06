Dominante na partida, o São Paulo goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0 neste sábado (7), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino, com gols de Isa, Aline, Camilinha e Robinha.

Com a vitória, as Soberanas chegaram aos 25 pontos e empataram com o Corinthians, que segue à frente por saldo de gols. Mesmo com a derrota, o time de Bragança segue dentro da zona de classificação, na oitava colocação.

São Paulo mostra superioridade

O técnico Thiago Viana optou pelo time titular no duelo fora de casa. Garantido na segunda fase, o Tricolor Paulista busca a vice-liderança da competição, hoje ocupada pelo Corinthians.

Nomes como Dudinha, Kaká e Calderan, que estavam na Seleção feminina, estiveram no time titular. Mas quem abriu o placar foi a camisa 77 Isa, aos 17 minutos da primeira etapa. Ela recebeu cruzamento e encobriu a goleira Thalya.

Mesmo jogando fora de casa, São Paulo foi superior no Brasileirão feminino. (Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino.)

O segundo gol tricolor foi marcado por Aline, que recebeu sozinha dentro da área e chutou rasteiro. No terceiro gol, Calderan cruzou, a zaga afastou e a bola sobrou para Camilinha, que acertou belo chute sem deixar a bola cair ao chão.

O São Paulo ainda marcou aos 43 do segundo tempo, com Robinha. Ela apareceu para finalizar na área após jogada de triangulação. Dudinha, destaque da Seleção Brasileira, participou de jogadas ofensivas, mas fez jogo discreto.

Próximos desafios

Rodada 14

Partida: Juventude x São Paulo

Juventude x São Paulo Data: Sábado, 14 de junho de 2025

Sábado, 14 de junho de 2025 Horário: 21h

21h Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (Juventude)

Rodada 15