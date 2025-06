A volante Robinha, do São Paulo, marcou o quarto gol tricolor diante do Bragantino, neste sábado (7), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. Com o resultado, elas assumiram a vice-liderança da competição.

Com o resultado, as Soberanas carimbaram o passaporte para a fase de mata-mata. Após o jogo, a meio-campista falou sobre o momento da equipe.

— Ainda temos muitos jogos pela frente na temporada, mas estamos confiantes de que podemos seguir crescendo e conseguindo bons resultados — projeta ela.

Robinha durante jogo São Paulo x Bragantino no Paulistão feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Desde 2023 no Soberano, Robinha é uma das atletas mais experientes do elenco, com 30 anos, e demonstra identificação com o clube. Antes de chegar ao clube, defendeu as cores do Capital, Minas e Cruzeiro.

— Viver momentos importantes para a história do São Paulo é muito gratificante, e poder contribuir para que eles aconteçam é uma honra enorme. E é isso que eu busco cada vez que visto essa camisa — disse Robinha.

O Tricolor Paulista disputa, simultaneamente, Paulistão e Brasileirão. No torneio estadual, ocupa a quinta colocação na primeira fase e no Brasileirão briga pela segunda colocação da primeira fase.

Próximos jogos do São Paulo

Rodada 14 - Brasileirão feminino

Partida: Juventude x SPFC

Juventude x SPFC Data: Sábado, 14 de junho de 2025

Sábado, 14 de junho de 2025 Horário: 21h

21h Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (Juventude)

Rodada 15 - Brasileirão feminino

Partida: SPFC x Internacional Data: Quarta‑feira, 18 de junho de 2025 Horário: 15h Local: Centro de Treinamento do São Paulo Futebol Clube, Cotia (SP)

Rodada 4 – Paulistão Feminino

Partida: SPFC x Corinthians

Data: Domingo, 22 de junho de 2025

Horário: 19h

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP)