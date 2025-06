O Bahia superou a Ferroviária por 3 a 1 na manhã deste domingo (8), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. Em jogo de retorno à Fonte Nova após um ano, Rhaizza balançou as redes três vezes, e Darlene diminiu para o time paulista.

Com 2.649 torcedores presentes no triunfo do Bahia, o resultado garantiu a equipe dentro da zona de classificação nesta rodada: segue na sétima colocação, com 20 pontos. A Ferroviária se mantém em quinto, mas amargou sua quarta derrota nos últimos seis jogos.

— É um sonho de todas jogar aqui, a gente até falou na rodinha, foi muito difícil convencer a jogar aqui e agora estamos mostrando o porquê de jogar aqui — disse Rhaizza, em entrevista ao "Sportv".

Como foi o jogo

Em uma manhã ensolarada em Salvador, com 28 graus, os minutos iniciais da partida já revelaram que o jogo seria intenso. Com menos de dois minutos de bola rolando, Suelen abriu o placar de cabeça, mas a arbitragem assinalou falta de ataque.

Aos poucos, a Ferroviária foi entrando no jogo. Darlene e Micaelly foram as atletas mais ofensivas da Locomotiva na primeira etapa.

O Bahia abriu o placar com Rhaizza, aos cinco minutos. A atacante aproveitou contra-ataque de manual da equipe tricolor, saiu em velocidade e definiu no canto, abrindo o placar na Fonte Nova.

Três minutos depois, as Guerreiras Grenás empataram com Darlene. Micaelly cobrou falta e a atacante desviou de cabeça, superando a goleira Yanne, que ainda tocou na bola.

O jogo seguiu equilibrado, mas as tricolores encontravam espaços pelo lado esquerdo. Aos 25, Rhaizza driblou duas adversárias e contou com desvio, além de vacilo de Luciana, para colocar o Bahia à frente no placar.

As mandantes continuaram pressionando e desperdiçaram chances. Dida finalizou na trave nos acréscimos, e o Bahia foi para o intervalo à frente no placar.

Bahia está na zona de classificação no Brasileirão feminino. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O segundo tempo começou agitado, com marcações mais encaixadas e o tricolor investindo em jogadas nas laterais do campo.

Rhaizza, camisa 7 do Bahia, voltou a brilhar aos 14 minutos. A atacante arrancou do meio-campo e chutou colocado, sem chance para Luciana.

Diante do resultado negativo, Jéssica de Lima colocou um time mais ofensivo em campo, com Mariana, Jullia Beatriz e Vendito. Mas a equipe não teve eficiência na criação de jogadas e pouco serviu as mulheres de frente.

Rhaizza foi destaque em viória do Bahia feminino. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Próximos desafios de Bahia e Ferroviária

O Bahia fecha o Brasileirão feminino diante do 3B da Amazônia, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), no domingo (15), às 16h. Na última rodada, as tricolores enfrentam o Juventude, na quarta-feira (18), às 15h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Na 14ª rodada, a Ferroviária enfrentará o Red Bull Bragantino no dia 15 de junho, às 16h, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já na 15ª rodada, o time irá até Belo Horizonte (MG) para enfrentar o América-MG, no dia 18 de junho, às 15h, no Estádio Independência.