Atitude de Marta irrita torcedores em Brasil e Colômbia

Mesmo fora das quatro linhas, Marta chamou a atenção na partida entre Brasil e Colômbia, nesta sexta-feira (25), pela 5ª rodada da Copa América Feminina. No intervalo do jogo, a camisa 10 respondeu a provocações da torcida colombiana com um gesto simbólico: ergueu as mãos indicando o número oito, em referência aos oito títulos já conquistados pela Seleção Brasileira na competição.

continua após a publicidade

A Colômbia nunca conquistou a Copa América. Em 2022, fez final acirrada com o Brasil, mas a amarelinha ficou com a taça após vencer a final por 1 a 0, com gol de Debinha.

A partida começou quente e ganhou contornos dramáticos logo aos 23 minutos do primeiro tempo. Em uma falha defensiva, Mariza perdeu a disputa com a atacante adversária e, na tentativa de evitar o gol, a goleira Lorena usou a mão fora da área. Por ser a última jogadora da linha defensiva, acabou expulsa com cartão vermelho direto.

continua após a publicidade

➡️ Expulsa contra a Colômbia, goleira da Seleção está fora da semifinal da Copa América Feminina

O clima seguiu tenso ao longo da primeira etapa. O Brasil cometeu 13 faltas contra apenas 3 da Colômbia. Além da expulsão de Lorena, a meia Kerolin e o técnico Arthur Elias receberam cartões amarelos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas redes sociais, a atitude repercutiu, com a maioria de brasileiros aprovando a camisa 10. Outros, entretanto, criticaram Marta.

A MARTA FEZ UM 8 PRAS COLOMBIANAS! 😂🇧🇷



O Brasil já venceu a Copa América oito vezes. Já a Colômbia nunca venceu!



📸 Reprodução/SporTV pic.twitter.com/sJsuE5i3lo — União Corinthians Feminino (@uniaosccpfem) July 26, 2025

meio que desnecessário a marta fazer oito com a mão, não é desmerecendo nossos títulos e nem é problema nosso que os outros paises nao investem mas é fácil ter oito com a competitividade inexistente… — mari ★★ (@lwoberdorf) July 26, 2025

kkkkkkkkkkkkk te amo marta pic.twitter.com/IYfJt333Uw — louise (@low_easy) July 26, 2025

Onde assistir ao jogo pela Copa América Feminina

Brasil x Bolívia - Copa América Feminina (5ª rodada)

📆 Data e horário: sexta-feira (25), às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

continua após a publicidade

Brasil x Colômbia: escalações confirmadas

BRASIL: Lorena; Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo; Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho; Kerolin, Jhonson e Dudinha.

BOLÍVIA: Kate Tapia; Daniela Arias, Bedoya, Caracas González; Bedoya Durango, Caicedo Alegría, Santos Herrera, Izquierdo Zanger; Loboa Vásquez, Ramírez.