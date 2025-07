A treinadora Camilla Orlando, do Palmeiras, vive seus últimos meses à frente do clube nesta passagem. Desde junho, ela divide a jornada em comandar o Alviverde e a Seleção Brasileira feminina sub-20, a qual passará a se dedicar de forma exclusiva, em 2026.

Na última quinta-feira (24), o Palmeiras foi derrota, nos pênaltis, para o Racing Louisville e ficou com vice na The Women’s Cup. Na ocasião, ela falou sobre o momento no clube e evitou falar em despedida.

— Eu tenho tentado aproveitar da melhor forma possível, com muita presença e muita entrega como sempre foi e vai ser até o final. Espero conseguir não só dar o meu melhor, mas deixar meu nome na história do Palmeiras — disse a comandante.

Camilla está no Palmeiras desde novembro de 2023 no Verdão e conquistou, em 2024, o título do Paulistão Feminino. Anteriormente, foi campeã do primeiro Brasileirão sub-18 feminino, em 2019, pelo Internacional.

Em 2020, assumiu o Red Bull Bragantino e levou o Brasileirão feminino A2 de 2021. No ano seguinte, comandou a seleção dos Emirados Árabes por uma temporada, mas voltou ao Brasil para treinar o Real Brasília.

— Eu fiquei muito feliz que o Palmeiras e a Seleção conseguiram entrar em um acordo, sei que é muito trabalho, mas é um privilégio, na minha opinião, poder comandar o Palmeiras em três competições e agora estar à frente da Seleção sub-20, e estou dando meu melhor, pode ter certeza. E eu não quero pensar em despedida ainda não — disse Camilla.

Próximos jogos do Palmeiras feminino

As palestrinas voltam a campo no clássico contra o Corinthians, no domingo (3), às 11h (horário de Brasília), pelo Paulistão Feminino.

Já pelo Paulistão, enfrentam o Flamengo no domingo (10), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final. A volta será no domingo (17), com mando do Palmeiras.