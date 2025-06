O Bahia já estava classificado quando a bola rolou para a partida contra o Náutico na tarde deste sábado, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Não satisfeito, o Tricolor se impôs, dominou a maior parte do jogo e bateu o time pernambucano de virada por 3 a 1 com brilho do jovem Tiago, de 20 anos, que marcou o primeiro gol e fez a finalização do segundo, que foi contra do zagueiro Índio. Michel Araújo fechou a conta já na etapa final, em belo contra-ataque. O único gol do Timbu foi marcado no início do jogo, com Bruno Mezenga.

O resultado fez o Bahia chegar aos 16 pontos, na liderança do grupo B, e garantiu também a melhor campanha geral da fase de grupos ao Tricolor, que vai ter a vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa. O Náutico, por outro lado, estacionou nos oito pontos, terminou na quinta posição e foi eliminado da Copa do Nordeste.

Bahia bate o Náutico por 3 a 1 na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins)

Bahia toma susto, mas domina o Náutico na Fonte Nova

O Náutico surpreendeu o time reserva do Bahia logo no início do jogo na Arena Fonte Nova e abriu o placar aos oito minutos. Depois de saída errada da defesa tricolor, o atacante Vinícius achou um ótimo lançamento para Bruno Mezenga nas costas da defesa e deixou o camisa 80 na boa para acertar um chute no contrapé de Ronaldo e estufar as redes.

O Náutico, porém, abdicou do ataque e chamou o Bahia para o seu campo. Mesmo sem oferecer perigo, o Tricolor passou a rondar a área pernambucana, até que, aos 28 minutos, Rodrigo Nestor deu belo passe em profundidade para Tiago, que ganhou da defesa em velocidade e tocou na saída de Muriel para empatar o jogo. O Timbu se soltou um pouco mais ao sofrer o gol, mas o time da casa seguiu com o controle das ações e esteve mais perto de virar o placar.

Tiago comemora gol contra o Náutico (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O Bahia manteve o ritmo do primeiro tempo e dominou a segunda etapa do início ao fim. Logo aos 12 minutos, Tiago apareceu novamente na área depois de passe de Michel Araújo e contou com desvio do zagueiro Índio, que empurrou a bola para as redes. O gol foi contra, mas teve brilho e participação direta do jovem da base tricolor.

O time de Rogério Ceni seguiu em cima e ganhou novo fôlego com as entradas de Willian José e Ademir. Entre o minuto 19 e 20, inclusive, a equipe teve dois gols de Ademir anulados por impedimento. O Bahia administrou bem a partida e ainda conseguiu ampliar. Em contra-ataque de almanaque puxado por Ademir, Michel Araújo foi acionado na entrada da área e chutou colocado, no canto direito do goleiro Muriel, para fazer o terceiro e garantir a primeira colocação geral na fase de grupos da Copa do Nordeste.

O Bahia criou inúmeras chances cristalinas para fazer o quarto, principalmente pela ponta esquerda, mas pecou no acabamento. O Náutico, por sua vez, poderia diminuir em finalização de Marco Antônio, livre dentro da área, que parou em grande defesa de Ronaldo, que garantiu o 3 a 1 para o Tricolor baiano.

Jogadores do Bahia comemoram gol da virada contra o Náutico (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Próximos jogos

O Bahia agora muda de competição e se prepara para enfrentar o Bragantino às 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão. Esse será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes.

Já o Náutico vai ter mais de uma semana de descanso antes de enfrentar o Maringá, às 19h30 da próxima segunda-feira, dia 16, pela nona rodada da Série C.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 1 NÁUTICO

7ª RODADA - GRUPO B - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Bruno Mezenga, 8'/1ºT (Náutico); Tiago, 28'/1ºT, Índio, gol contra aos 12'/2ºT, e Michel Araújo, 32'/1ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Ademir (Bahia); Igor Pereira, Índio e Marcos Ytalo (Náutico);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 22.820;

💸 Renda: R$ 614.405,00.

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Arias; Gabriel Xavier, Fredi e Zé Guilherme (Luciano Juba); Acevedo, Michel Araújo (Jota), Rodrigo Nestor (Willian José) e Cauly; Kayky (Ademir) e Tiago (Ruan Pablo).

Náutico (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Marcos Ytalo, Índio, Carlinhos e Igor Fernandes (Odivan); Auremir, Igor Pereira e Marco Antônio (Patrick Allan); Vinicius (Thalissinho), Kelvin (Kayon) e Bruno Mezenga (Marquinhos).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE);

🚩 Assistentes: Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira (SE);

4️⃣ Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA).