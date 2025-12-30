Depois de uma temporada no Equador, a goleira Mary Camilo retorna ao Brasil em 2026 para vestir a camisa do Bahia. A jogadora de 29 anos atuava no Independiente del Vale (Dragonas) e assinou com as Mulheres de Aço por um ano.

Campeã invicta da liga equatoriana, a arqueira acumulou grandes atuações pela equipe, sendo titular em três dos quatro jogos da Libertadores de 2025. Ao longo da temporada, dividiu a posição com Kathya Mendoza, de 24 anos.

No novo clube o cenário não será muito diferente. Embora mais experiente, Mary disputará a titularidade com Yanne, joia baiana de 22 anos que fez ótima temporada, sendo decisiva para o time em um ano histórico, sendo campeã estadual, semifinalista da Copa do Brasil e levando o Bahia ao mata-mata do Brasileirão Feminino pela primeira vez.

Em 27 de novembro, a goleira se despediu das Dragonas pelas redes sociais, recebendo o apoio dos torcedores equatorianos e até o pedido de uma brasileira para que fosse jogar justamente no Bahia.

Carreira de Mary Camilo, reforço do Bahia

Antes de ir para o Equador, Mary Camilo defendeu o Corinthians por duas temporadas. Por conta da forte concorrência e baixa minutagem, decidiu aceitar a proposta das Dragonas. Além do Timão, jogou por Botafogo (2022), Cruzeiro (2020/21), Grêmio (2019), Vitória (2016 a 2019) e São Francisco-BA (2013/14).

Ao longo de sua trajetória, conquistou o Brasileirão A1 (2023 e 2024), a Supercopa do Brasil (2023 e 2024), e os estaduais de São Paulo (2023), Rio de Janeiro (2022) e Baiano (2018).

