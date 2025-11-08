Na Fonte Nova, Bahia supera Vitória e conquista hexa do Campeonato Baiano Feminino
Wendy Carballo brilhou na decisão
O Bahia segue soberano no futebol feminino baiano. Na tarde deste sábado (8), as Mulheres de Aço superaram o Vitória por 2 a 0, com dois gols de Wendy Carballo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e confirmaram o hexacampeonato estadual.
Como já haviam triunfado por 1 a 0 no jogo de ida, no Barradão, o Tricolor entrou em campo com a vantagem do empate, mas conseguiu um bom resultado novamente e levantar mais uma taça diante da torcida.
Hegemonia tricolor
Com o título de 2025, o Bahia soma agora seis conquistas do Baianão Feminino: 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 (sem edição em 2020). A sequência confirma o domínio absoluto do clube no cenário estadual e consolida um projeto que segue em evolução.
As Mulheres de Aço venceram todos os jogos da competição, sofreram apenas dois gols e marcaram 88 vezes em 11 partidas, média de oito por jogo. A goleada por 28 a 0 sobre o Botafogo-BA entrou para a história como o maior placar já registrado pelo clube.
Além disso, o time comandado por Felipe Freitas chegou às quartas de final do Brasileirão Feminino, e foi eliminado pelo Corinthians. O Bahia também chegou à semifinal da Copa do Brasil, caindo para a Ferroviária, assim como na Copa Maria Bonita Betnacional, torneio que foi eliminado pelo Fortaleza.
