Raizza, destaque do Bahia, fica perto do Corinthians

O Bahia está perto de perder um de seus principais destaques na temporada. A atacante Rhaizza, de 26 anos, tem um acerto encaminhado com o Corinthians. As duas partes, inclusive, estão a detalhes para formalizar o acordo. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Donas FC.

Rhaizza chegou ao Bahia em janeiro deste ano como parte de uma reformulação do clube, que buscava chegar forte à elite do futebol feminino depois da conquista da Série A2. Junto com ela, também vieram as atacantes Gica e Cássia, que seguem como titulares do elenco tricolor.

Antes de desembarcar em Salvador, Rhaizza teve passagens por clubes como Vasco, Real Brasília e, por fim, o Beylerbeyi (Turquia).

Rhaizza, atacante do Bahia, comemora conquista do título baiano depois da final contra o Vitória na Arena Fonte Nova; atleta desperta interesse do Corinthians (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Passagem vencedora pelo Bahia

Rhaizza soma mais de 30 jogos nesta temporada e balançou as redes 12 vezes pelo Bahia, a última delas no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano Feminino, quando as Mulheres de Aço bateram o Vitória por 1 a 0 e encaminharam o hexacampeonato, que se concretizou no último sábado.

A partida em que ela chamou mais atenção, no entanto, foi ainda na primeira fase do Brasileirão Feminino, quando marcou um hat-trick contra a Ferroviária na Arena Fonte Nova e garantiu o 3 a 1 no placar a favor do Bahia. Só mais uma prova da importância de Rhaizza para esse ano histórico das tricolores, que subiram da Série A2 e conseguiram ser protagonistas nas competições que participaram, com título estadual, semifinal da Copa do Brasil e quartas de final do Brasileirão.