Técnico do Bahia avalia temporada 2025: 'Estamos no caminho certo'
Equipe chegou à semifinal da Copa do Brasil e foi campeã estadual
O técnico Felipe Freitas, de 41 anos, avalia positivamente a temporada do time feminino do Bahia. No último sábado (8), as Mulheres de Aço conquistaram o hexacampeonato estadual diante do maior rival, o Vitória.
— Foi uma temporada histórica. Conseguimos implementar um modelo de jogo, fortalecer o grupo e alcançar resultados históricos. O hexacampeonato foi a coroação de muito trabalho e dedicação de todas as atletas e da comissão — comentou o treinador.
Ao longo de 36 jogos, o time feminino do Bahia conquistou 22 triunfos, 4 empates e 10 derrotas, com 124 gols marcados e 31 gols sofridos.
— Foi um ano muito bom. Desafio vocês a encontrar um clube que, em um ano, era Série A2 e, no seguinte, conseguiu essa campanha. Estou muito feliz. Terminamos a temporada mais fortes do que começamos. Isso mostra que estamos no caminho certo — afirmou o comandante das Mulheres de Aço.
➡️ Atacante destaque do Bahia encaminha acerto com o Corinthians
O ano do Bahia
Além do sucesso estadual, o Bahia teve desempenho expressivo nas competições nacionais. No Brasileirão A1, a equipe chegou pela primeira vez à fase mata-mata, sendo eliminada pelo Corinthians. Na Copa do Brasil Feminina, caiu para a Ferroviária nas semifinais.
— Fechar essas cinco competições com o hexa mostra que estamos no caminho certo. Na Supercopa do Brasil jogamos de igual para igual com o Cruzeiro, que tem um trabalho sólido no futebol feminino. Faz parte do processo, assim como quando enfrentamos a Ferroviária na Copa do Brasil. No Brasileiro, saímos diante do campeão — analisou Freitas. O treinador já projeta novos objetivos para 2026.
— Queremos manter o nível de desempenho e buscar algo maior nas competições nacionais. Sabemos das dificuldades, mas esse grupo já mostrou que é capaz de enfrentar qualquer desafio. Nosso objetivo é continuar fazendo história — concluiu.
